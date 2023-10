Venerdì 20 ottobre alle ore 11, presso la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Coppa del Mediterraneo U23 di scherma, in programma il 21 e 22 ottobre. Parteciperanno il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna; il presidente del Comitato organizzatore, Pierangelo Argentieri; Patrizia Carra, dirigente scolastica dell’Ic Comprensivo Commenda, scuola coinvolta attivamente nella competizione; il presidente dell’Asd Lame Azzurre Maestri Zumbo, Alessandro Rubino; Vincenzo De Bartolomeo, vicepresidente della Federazione Italiana Scherma e della Confederazione del Mediterraneo; Ziad El Choueiri, presidente della Confederazione del Mediterraneo di Scherma.

Alle 18,30, invece, presso la scalinata virgiliana si svolgerà un secondo momento di intrattenimento, che vedrà l’intervento del campione del mondo, nonché medaglia olimpica nella spada, Paolo Pizzo. La manifestazione si aprirà con la sfilata delle bandiere di tutti i Paesi del Mediterraneo, che sarà curata dagli alunni dell’Ic Commenda e dai piccoli atleti dell’Asd Lame Azzurre Maestri Zumbo.

Verranno inoltre premiati i vertici della scherma con un’opera realizzata dall’artista Carmelo Conte e saranno presentati la mascotte dell’evento e l’inno della Coppa del Mediterraneo, intonato dal coro dell’Ic Commenda diretto dalla prof.ssa Stefania Coccia.

È prevista anche una esibizione del gruppo coreografico dell’Ic Commenda, in collaborazione con l’Asd Relevé, coordinata dalla prof.ssa Silvia Lapomarda.

Da segnalare la presenza in platea degli alunni di una scuola secondaria a indirizzo sportivo arrivati appositamente dalla Sardegna per seguire la due giorni di gara e per effettuare lezioni di scherma con i maestri Zumbo.

Ufficio Comunicazione e Stampa

Coppa del Mediterraneo di Scherma U23 – Brindisi 2023