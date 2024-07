Con il patrocinio di: Comune di Cisternino, PACT (Polo Arti Cultura e Turismo Regione Puglia), Notte Verde, Associazione Urbieterre, Meteo

24 luglio 2024

ore 20:00

Piazzale delle Torri, via Libertà

Caranna – Cisternino (BR)

Non solo nel centro di Cisternino, ma anche nelle contrade: il programma 2024 della NOTTE VERDE volge lo sguardo altrove.

SGUARDI è in effetti il tema dell’edizione di quest’anno, dove lo sguardo, funzione essenziale nella vita e nella storia dell’uomo, si allarga al di là dell’ambito prettamente scientifico o fisico, ampliando così gli orizzonti conoscitivi e offrendo l’opportunità per condividere e riflettere su varie tematiche “osservate” da differenti prospettive.

SGUARDI si propone come il filo conduttore della X edizione del Festival della Notte Verde che per l’occasione diventa crogiolo di Arte e Storia senza mai perdere di vista il contesto sociale e culturale in cui queste discipline umanistiche si sviluppano e si esprimono.

Il 24 luglio, in Contrada Caranna – Cisternino, si terrà il primo appuntamento del variegato programma del Festival e punto di partenza

del PAC – Percorso Artistico Caranna. Progetto nato grazie alla sinergia tra organizzatori, artisti che hanno aderito all’iniziativa e all’operoso

contributo di tutta la comunità di Caranna.

Sarà un percorso tra muretti a secco, antichi trulli, piazze, cortili e aie dedicato all’arte nelle sue molteplici espressioni; percorso che seguirà una strategia unitaria e condivisa sul tema Sguardi, coerente con il contesto dei luoghi in cui si sviluppa. Il perimetro scelto, che attraverserà il cuore della contrada, sarà disseminato di opere. Un progetto plurale, dunque, nato dalla convinzione che la cittadinanza e il territorio possano offrire prospettive variegate attraverso l’inclusione e la partecipazione, rendendo il patrimonio culturale del luogo terreno fertile per un arricchimento reciproco.

Ospiti della serata inaugurale Gianni De Serio, artista e docente di Tecniche Grafiche Speciali presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce e

Daniela Chionna, artista e designer che con le sue opere spazia dalla pittura alla light art.

Per l’occasione, nel nucleo antico di contrada Caranna, verrà proiettato il video “Come sopra, così sotto e nel mezzo l’acqua” di Gianni De Serio e Daniela Chionna.

Il video, già presentato nel 2016 nel programma del Festival Apulia Land Art evento internazionale, è il risultato di un percorso dove i due artisti sperimentano, attraverso l’osservazione, il legame tra trasmutazione della natura e divinizzazione dell’uomo, quindi, rivolgendo lo sguardo sull’importanza del simbolo, diventano essi stessi simbolo e medium tra i differenti piani dell’esistenza.

In contemporanea, nello stesso nucleo, nella piccola cappella ottocentesca del borgo, sarà ospitata l’installazione “Icona Arcaica” opera

di Daniela Chionna, non solo un omaggio al naturalismo religioso ma un chiaro incitamento a rivalutare una visione panteistica dell’intero Creato.

La serata sarà allietata da momenti musicali a cura del musicista Angelo Guarino.

Il video “Come sopra, così sotto e nel mezzo l’acqua” e l’installazione “Icona Arcaica” saranno fruibili dal pubblico solo per la serata di presentazione del 24 luglio.

Sempre dell’artista Daniela Chionna, sull’altare maggiore dell’erigenda Nuova Chiesa di Caranna sarà ospitata la scultura luminosa Graffito di Luce, opera realizzata con materiali di recupero e già presentata in eventi artistici degni di nota in Puglia.

Oltre a Gianni De Serio e Daniela Chionna gli artisti che con le loro opere hanno aderito al PAC – Percorso Artistico Caranna- sono: Domenico Campagna, Michele D’Amico, Rosalia Ferreri, Doriana Ivone, Franco La Porta, Enza Loparco, Daniela Maleddu, Rosa Marigliano, Giovanni Martellini, Rosanna Muraglia, Caterina Palmisano, Carlo Perretti, Carmela Semeraro, Enza Sibilla.