Tutto pronto a Francavilla Fontana per l’avvio della terza edizione della rassegna “Cinema in Cortile”.

Il cartellone, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Salerno Cinema, quest’anno si svolgerà nello spazio esterno della Chiesa dei Sette Dolori con ingresso da via Gramsci.

“Torna il cinema sotto le stelle con sette appuntamenti gratuiti pensati per un pubblico di tutte le età. Abbiamo voluto confermare anche in questa terza edizione – spiega l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti – lo spirito itinerante dell’iniziativa che nel 2021 sarà ospitata dalla Parrocchia dei Sette Dolori. Il cinema è una occasione per incontrarsi e confrontarsi, riscoprendo il piacere della convivialità, per questo non potevamo rinunciare agli ormai consueti appuntamenti cinematografici estivi.”

Commedia, azione, sentimento, avventura e animazione, sono questi gli ingredienti del cartellone che si aprirà venerdì 30 luglio con Nomadland e proseguirà il 6 agosto con Onward – oltre la magia, il 13 agosto con Dispersi a Las Vegas, il 20 agosto con Raya e l’ultimo drago, il 26 agosto con Le sorelle Macaluso, il 27 agosto con Sul più bello e il 30 agosto con The Father.

Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.00 con ingresso gratuito.

La partecipazione del pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio.

