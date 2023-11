L’Amministrazione Comunale insieme a Legambiente, ARIF Puglia e altre realtà del territorio, in occasione della Festa Dell’Albero, organizzano domenica 19 Novembre, un evento che vedrà coinvolti i bambini insieme alle loro famiglie.

L’appuntamento avrà inizio alle ore 10:00 in Piazza Umberto I, con giochi, musica e zucchero filato; la giornata proseguirà alle 11:00 con l’incontro con l’autore Daniele Zovi, già Comandante del Corpo Forestale, che presenterà il suo libro: “I Racconti del Bosco”.

A dialogare con l’autore e i bambini, il Sindaco Mino Maiorano, Il Dirigente di Legambiente, Doretto Marinazzo e la consulente di Monteco, Sonia Dello Preite.

La giornata culminerà alle ore 12:00 con la piantumazione di 160 alberelli, donati dall’ARIF, presso la rotatoria della Strada Provinciale per San Vito.

Sempre nell’ambito della Festa Dell’Albero, Martedì 21 Novembre, alle 09:30, si terrà la piantumazione di due alberi di Corbezzolo, presso lo spazio verde alle spalle del Centro Polivalente Graziano Zizzi. L’evento è a cura della Pro Loco e vedrà la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Latiano.

Alle 10:30 verranno piantati altri 5 alberi presso lo spazio verde dell’ex Istituto Scazzeri, costruendo Ospedale di Comunità. L’evento è a cura dell’Amministrazione Comunale di Latiano dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in collaborazione con l’Associazione l’Isola che non c’è e vedrà la partecipazione degli alunni dell’Istituto Comprensivo.