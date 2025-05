Torna uno degli appuntamenti più attesi e gustosi del calendario gastronomico di San Michele Salentino: la Sagra de “Lu Gnummariedd”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L’evento si svolgerà in anticipo rispetto al consueto e sarà affiancato dalla IX edizione della Fiera dell’Auto. Due le date da segnare in agenda: domenica 25 maggio e domenica 1° giugno, nel suggestivo scenario di Borgo Ajeni, luogo simbolico e cuore storico del paese. Quest’anno si potrà anche pranzare con un menù tipico su prenotazione con musica live.

Due giornate all’insegna del gusto, della tradizione e della passione per i motori, che offriranno ai visitatori un’esperienza autentica tra sapori locali e cultura popolare, nel cuore della Valle d’Itria. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di San Michele Salentino.

La manifestazione è curata dall’Associazione Macellai, da sempre custode e promotrice del prodotto simbolo del territorio: lu gnummariedd, tradizionale involtino di frattaglie cotto alla brace. La serata inaugurale di domenica 25 maggio avrà inizio alle ore 19:00 con un momento dedicato al tema “Lo Gnummariedd e il Turismo Enogastronomico”, accompagnato da musica, spettacoli e degustazioni, come indicato nella locandina ufficiale.

“San Michele Salentino ha la grande ricchezza dei suoi prodotti tipici – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini – Puntare sulle sfide di un turismo moderno, che investe sulla sostenibilità, sulla lentezza e sulla tipicità di un territorio unico come il nostro, è ancora una volta l’obiettivo da perseguire insieme. L’esperienza antica dei nostri macellai e gli allevamenti naturali della zona sono la garanzia di un prodotto che è ormai diventato attrattore turistico. La felice intuizione di unire quest’anno la proposta delle auto d’occasione con la sagra è motivo di orgoglio per una comunità che sa fare rete. Mi preme ringraziare, ancora una volta, tutti gli organizzatori di questa sagra – conclude il primo cittadino – perché rappresentano un esempio di laboriosità e visione per tutti noi.”

Il consueto sfrigolio dello gnummariedd sulla brace accompagnerà il focus tematico “Lo Gnummariedd e la valorizzazione del territorio”, sempre domenica 25 maggio alle ore 19:00, con la partecipazione di Giovanni Allegrini, Sindaco di San Michele Salentino, Francesco Pepe, giornalista e docente di marketing e comunicazione, Mimmo Lubes, Presidente Associazione FENAILP, Vito Quarato, Masseria Marangiosa, Dario Apruzzi, Presidente Associazione Macellai.

Lo Gnummariedd è un prodotto gastronomico storico, con una ricetta tramandata di generazione in generazione dai macellai sammichelani, che ne custodiscono gelosamente i segreti. Viene preparato con frattaglie miste di agnello o capretto da latte (fegato, polmone e rognone), avvolte nel loro stesso budello, insieme a foglie di prezzemolo gigante e carosello (semi di finocchio selvatico). Il prodotto ha ottenuto il marchio De.Co. (Denominazione Comunale), riconoscimento concesso dall’Amministrazione comunale per tutelare e valorizzare prodotti tipici, ricette tradizionali, attività agroalimentari o artigianali strettamente legate al territorio e alla sua comunità.

Ufficio Comunicazione Istituzionale

Comune di San Michele Salentino