Sarà un autunno culturalmente ricco nel cuore della Valle d’Itria, a Ostuni, con il debutto del festival “Una Valle di Libri in Masseria”. Questo nuovo format, ideato dall’associazione Una Valle di Libri, unisce la cultura alle bellezze delle tipiche strutture pugliesi: le masserie. La location scelta per l’iniziativa è Masseria Traetta Exclusive, situata in contrada Traetta lungo la provinciale che collega Ostuni a Ceglie Messapica. Nelle prossime settimane, questa suggestiva cornice ospiterà eventi culturali e dibattiti su tematiche di attualità, cinema e arte.

Il festival si aprirà ufficialmente il 29 novembre alle 18:30 con un ospite d’eccezione: Pupi Avati, che presenterà il suo libro “L’Orto Americano”, preludio all’omonimo film in uscita nel marzo 2025. Il maestro Avati dialogherà con Floriana Pinto, rappresentante del piccolo cinema Ken Loach di Mesagne, e con Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia.

Il secondo appuntamento, in programma il 12 dicembre alle 18:30, sarà dedicato alla politica con Sergio Rizzo, che presenterà il suo libro “Io so io. Come i politici sono tornati a essere intoccabili” (ed. Solferino). A dialogare con l’autore sarà Rocco De Franchi, avvocato e direttore del Dipartimento Comunicazione della Regione Puglia.

A chiudere la prima parte della rassegna invernale, il 16 dicembre alle 18:30, sarà la lectio magistralis di Vittorio Sgarbi, che guiderà il pubblico attraverso un viaggio intitolato “Arte e Fascismo”.

“Il progetto si inserisce nel percorso intrapreso dalla nostra associazione nel 2020 – afferma Flavio Cellie, presidente dell’associazione Una Valle di Libri – con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta culturale anche nei mesi invernali, valorizzando i luoghi simbolo del nostro territorio come, in questo caso, le masserie. Ringrazio la proprietà di Masseria Traetta e il direttore Giuseppe Primicerio per averci aperto le porte a eventi culturali di così alto livello. Gli ospiti di questa edizione – prosegue il presidente – non hanno bisogno di presentazioni: spazieremo tra tematiche diverse, dal cinema all’arte, fino all’attualità. Un ringraziamento speciale va al Comune di Ostuni e alla Regione Puglia per il loro supporto”.

“Come amministrazione – afferma il sindaco Angelo Pomes – siamo soddisfatti dei passi in avanti che la nostra città sta compiendo sotto il profilo culturale. Questo progetto, proposto dall’associazione Una Valle di Libri, si inserisce nel percorso che abbiamo intrapreso in tutti i settori, non solo in quello culturale, promuovendo una sinergia pubblico-privato indispensabile per la crescita della nostra città. Ringrazio gli organizzatori, che ancora una volta hanno selezionato ospiti di grande livello, contribuendo a rendere sempre più attrattiva l’offerta culturale e a sostenere il processo di destagionalizzazione”.

“L’obiettivo della nostra amministrazione è continuare a promuovere e valorizzare le iniziative culturali e i festival che rendono unico il nostro territorio. Siamo orgogliosi di accogliere l’evento organizzato dall’associazione Una Valle di Libri, che quest’anno ha scelto di ambientare l’edizione invernale nelle Masserie, simboli iconici della nostra terra. Sono certo che la struttura scelta, con la sua bellezza e il fascino senza tempo, sarà la cornice ideale per ospitare le presentazioni di illustri protagonisti del panorama artistico italiano – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Niki Maffei. – Iniziative come questa confermano il valore della letteratura e della cultura, pilastri fondamentali per raccontare e preservare l’identità della nostra città, come dimostra il successo di Un’emozione chiamata libro. Il prossimo anno, infatti, questo prestigioso evento letterario, nato nel 1995, celebrerà trent’anni di attività, affermandosi come una delle rassegne culturali più longeve e significative d’Italia – prosegue l’assessore Maffei. – Nel corso del tempo, il festival ha saputo rinnovarsi e adattarsi ai cambiamenti, affrontando con sensibilità e attenzione le tematiche più attuali, restando sempre al passo con i tempi e mantenendo viva la sua missione culturale.

Il format proseguirà anche nei mesi di gennaio e febbraio con altri illustri ospiti del panorama nazionale.

L’evento, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito www.unavalledilibri.it, è organizzato dall’associazione Una Valle di Libri, con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia. Il progetto è sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, Fiume (liquori e sciroppi), Telcom – Vasar, Pace Gioielli e Masseria Traetta.

Partner del progetto: Ceramiche Carella, Todo Modo, Hotel La Terra, Ostuni Touring, Pugliarello, Typicus, RH Rent e RentBeat.

Media Partner del progetto: ApuliaTv, Radio CBSN e OstuniNotizie

Il festival si inserisce nel percorso che l’associazione Una Valle di Libri ha intrapreso per celebrare i trent’anni di Un’emozione chiamata libro, anniversario che sarà festeggiato nel 2025 con numerosi appuntamenti culturali programmati nella Città Bianca.