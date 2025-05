Il Liceo Artistico “E. Simone” di Brindisi – parte del Polo Liceale “Marzolla-Leo-Simone-Durano” – presenta la mostra di arti visive “Brindisi. Città dell’accoglienza e dell’incontro con le culture”. Il progetto si inserisce nell’ambito dell’accordo di valorizzazione tra la Marina e il Comune con l’ Associazione Le Colonne – Arte Antica e Contemporanea.

L’esposizione raccoglie opere pittoriche, grafiche, scenografiche e scultoree, create da studentesse e studenti del liceo nell’ambito di un percorso formativo condiviso con i docenti realizzato con i fondi del PNRR (Step by Step 2.0– Contrasto al disagio e alla dispersione – Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-53943 -CUP progetto D84D21001310006 – D.M.19/2024 -AZIONE 4: Percorsi formativi e laboratoriali e co-curriculari: Concept art and event), che anticipa l’avvio della nuova curvatura “Management Culturale”, attiva dal prossimo anno scolastico. Il percorso visivo esplora e interpreta il legame profondo tra Brindisi e il tema dell’accoglienza, evocando la sua storia millenaria come porto di passaggio e di incontro tra culture, e culmina con un’installazione immersiva che abbraccia simbolicamente il visitatore, richiamando le radici storiche, il mare come metafora, e l’apertura all’altro come valore attuale.

La mostra, inserita nel programma di Visite Guidate al Castello Svevo, Via Dei Mille, 4 – Brindisi, e’ allestita nell’androne d’ingresso ed è visitabile a partire dal 30 maggio al 1 giugno 2025.

ORARI VISITE 30 MAGGIO 1° turno ore 18.00 2° turno ore 19.00

31 MAGGIO – 1 GIUGNO 1° turno ore 10.00 2° turno ore 11.30.

La prenotazione è obbligatoria e potrà avvenire entro 48 ore dalla visita, esclusivamente sul portale www.pastpuglia.it o scaricando l’app Past Puglia. L’utenza non informatizzata potrà contattare il numero telefonico 3792653244 dalle ore 10 alle ore 13 o recarsi presso Palazzina Belvedere sul Lungomare di Brindisi dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 dal lunedì alla domenica, escluso il mercoledì.