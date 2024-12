Iniziato il conto alla rovescia per “La Notte di Capodanno” organizzata dall’Amministrazione comunale di San Vito dei Normanni in piazza Leonardo Leo. L’iniziativa, alla quale stanno profondendo impegno i consiglieri Vincenzo Calabretti e Nicola Vacca, avrà inizio alle ore 23 del 31 dicembre prossimo e, inserita negli aventi del “CiccioRiccio in tour 2024” sarà animata da Roberto S e Ciccio Dj con ospite Ziza. Ma “La Notte di Capodanno” in piazza Leo sarà molto di più, perché sarà animata da “Le ragazze della Allure Agency”, dal costante passaggio de “Il Trampoliere” e da uno spettacolo nello spettacolo con “Lucafakiro e Nina Leali Fire Show”. Tutti insieme saluteranno il 2024 e soprattutto daranno il benvenuto al 2025: un nuovo anno carico di speranza.