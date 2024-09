ASD Ostuni Calcio 24 è lieta di annunciare l’inizio ufficiale della stagione agonistica 2024-2025. Il ritiro pre-campionato inizierà il 2 settembre e vedrà la nuova formazione, sotto la guida del presidente Luigi Francioso, disputare il campionato di Prima Categoria. La panchina della squadra è stata affidata a mister Luciano Bruni.

Nei giorni scorsi, presso lo stadio comunale “Nino Laveneziana”, si è tenuto un primo incontro tra la squadra, mister Bruni, lo staff tecnico e la dirigenza. A presenziare all’evento sono stati il presidente Luigi Francioso, il vice presidente Luigi Laveneziana, il Direttore Generale Alessandro Scalone, i soci fondatori e l’assessore allo sport Niki Maffei. Durante l’incontro, mister Bruni ha avuto modo di conoscere personalmente i giocatori del roster che affronterà la stagione 2024-25, in un clima di entusiasmo e collaborazione.

L’incontro è stato anche un’opportunità per tutti i presenti di confrontarsi e gettare le basi per una stagione ricca di obiettivi ambiziosi. Negli spogliatoi del Comunale, recentemente rinnovato dalla nuova società, il gruppo ha discusso le strategie e gli impegni per la stagione imminente. Sugli spalti, un nutrito gruppo di tifosi e genitori ha accolto calorosamente mister Bruni, i dirigenti e la squadra, dimostrando fin da subito un grande sostegno per il sodalizio ostunese.

“Lunedì 2 settembre, agli ordini di mister Luciano Bruni, inizierà la preparazione, con alcuni piccoli ritocchi al gruppo che saranno effettuati durante il periodo pre-campionato – ha dichiarato il Direttore Generale Alessandro Scalone -. La presentazione ufficiale della squadra avverrà prima dell’inizio della stagione agonistica, permettendo a tutti di conoscere i volti e i nomi dei giocatori che difenderanno la casacca gialloblù.

Dopo l’incontro, la società si è dichiarata soddisfatta per la determinazione mostrata dalla squadra e per la presenza numerosa dei tifosi sugli spalti. Si spera che il supporto dei tifosi possa sostenere questo nuovo progetto – ha concluso il Direttore Generale Alessandro Scalone – Siamo carichi di entusiasmo e desiderosi di portare risultati importanti per la città”.

Nelle ultime ore è stato reso noto lo staff tecnico che affiancherà mister Luciano Bruni per la nuova stagione: Salvatore Zito come allenatore in seconda, Giuseppe Mangiarelli come preparatore dei portieri e Giuseppe Rotondo come allenatore della squadra juniores.

I nove soci fondatori dell’ASD Ostuni Calcio 24, che fanno parte del Consiglio direttivo, sono: Giuseppe Epifani, Giuseppe Suma, Fabio Buongiorno, Luigi Parisi, Giuseppe Sportelli (tesoriere e segretario), Luigi Laveneziana (vice presidente), Francesco Natola e Alessandro Scalone (Direttore Generale).