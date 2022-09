Dal 26 settembre al 1° ottobre si terrà la nona edizione della Settimana del Benessere Sessuale promossa ogni anno dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) e patrocinata, per il nostro territorio, da Comune di Brindisi, Provincia di Brindisi e Comune di Mesagne.

Questa nuova edizione, centrata sull’educazione sessuale per tutte le età e sulla promozione di stili di vita salutari, tratterà nello specifico: la sensibilizzazione e l’informazione sulle dinamiche interiori, relazionali, di coppia, attraverso l’esplorazione del tema dell’intimità con spunti efficaci ed innovativi, sia per le relazioni affettive e sessuali con modalità di forte impatto emozionale e cognitivo; l’educazione all’affettività e alla sessualità consapevole negli adolescenti, attraverso lo sviluppo della Cultura del Rispetto (di genere, di orientamento sessuale, etnia, credo religioso, etc.)

I dettagli sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa di presentazione, svoltasi presso il Salone Marino Guadalupi del Comune di Brindisi alla quale hanno preso parte l’assessore alle Politiche sociale del Comune di Brindisi Isabella Lettori e la referente del progetto per Brindisi e Provincia Gabriella Gravili, Formatrice e Coach per lo Sviluppo del Potenziale, Counselor Relazionale a Mediazione Corporea e Consulente in Sessuologia.

“Le azioni – ha dichiarato Gabriella Gravili – saranno sviluppate in particolare attraverso uno Sportello di ascolto con consulenza affettiva e sessuologica gratuita per facilitare il primo contatto, sui temi legati alla sfera relazionale, affettiva, sessuale e temi trasversali afferenti dell’Individuo e della Coppia”. Le consulenze gratuite si terranno a Brindisi, Mesagne Lecce e anche on line. Per informazioni contattare il 329.4486226.

Sono stati poi presentai i quattro laboratori-workshop cognitivi, emotivi e corporei che si terranno presso il Parco Buscicchio di Brindisi, sede della cooperativa Legami di Comunità. Venerdì 30 settembre, alle ore 20.30 si terrà “Il cerchio delle donne” per imparare a padroneggiare, attraverso il respiro, la presenza, il movimento e il suono la propria consapevolezza corporea e ritrovare un contatto più “intimo” e autentico con se stesse. Sabato 1 ottobre, alle 10.00 e a seguire alle ore 16.00 due laboratori, uno sul “piacere del femminile” e l’altro sul “piacere del maschile” per accedere ed esplorare i propri desideri e affrontare le paure e l’ansia trasformandole in punti di forza. Infine, sempre sabato, alle ore 20.00, si terrà il laboratorio “Danzare la curva orgasmica”, dove attraverso delle danze e in particolare al Respiro,si potrà accedere e riconoscere le emozioni e le sensazioni che ci offre il nostro sistema corporeo-emotivo-cognitivo, per agire la consapevolezza delle nostre scelte nelle sfere affettivo-relazionale più intime, attraverso una più approfondita conoscenza di sè nell’incontro più consapevole con l’altro. (info e prenotazioni: 329.4486226)

Infine, si terrà un percorso rivolto alle scuole medie di Mesagne sul tema “Affettività Sacra e Poetica”, tenuto da Gabriella Gravili e Mario Cutrì, in cui si ricorrerà alla Poetica per stimolare e veicolare riflessioni sulla sana affettività nei primi passi consapevoli nell’incontro con l’Altro-da-Sé, partendo dalla Cultura fondata sul Rispetto, attraverso anche la Prevenzione delle varie forme di violenza (psicologica, via web, ecc..) passando dalla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo.

Partner dell’iniziativa: Centro medico Dr. Eramo – Brindisi; Farmacia del Corso – Brindisi; Legami di Comunità-Parco Buscicchio Brindisi.