Alle ore 2:00 circa di questa notte, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta in via Antonio Vivaldi, nel rione Tuturano, per l’incendio di una Fiat 500. L’intervento ha consentito di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area, evitando che il rogo si propagasse ad altri veicoli o abitazioni. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri, per gli accertamenti di competenza.

L’episodio arriva a pochissimi giorni di distanza da un altro incendio d’auto verificatosi nella stessa zona. Si tratta di eventi insoliti: fino a oggi, infatti, Tuturano non era mai stato teatro di roghi di autovetture. Due episodi in rapida successione destano più di un sospetto e pongono interrogativi sulla natura dei fatti.