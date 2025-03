Questa mattina nella Sala Conferenze Zizzi della Questura di Brindisi si è celebrato il 3° Congresso Territoriale della UIL Polizia. L’importante appuntamento per il mondo della Pubblica Sicurezza e del Sindacato in Terra di Brindisi ha approfondito il tema «Sicurezza: fondamento imprescindibile per il rilancio economico e sociale della Città» ed ha rieletto Giuseppe Palmisano come Segretario provinciale di Brindisi.

Il Congresso è stata una occasione privilegiata di approfondimento ed analisi sul contesto locale e nazionale della Pubblica Sicurezza che è stata presieduta dal Segretario Nazionale Organizzativo UIL Polizia di Brindisi Giampiero Spedicato ed introdotta dalla relazione del rieletto Segretario Generale Provinciale UIL Polizia Brindisi Giuseppe Palmisano.

Numerose le personalità intervenute: dal Questore della provincia di Brindisi dott. Giampietro Lionetti al Coordinatore Provinciale UIL Brindisi Fabrizio Caliolo passando per il Segretario Regionale FSP Polizia Puglia Daniele Gioia. Le conclusioni sono state tracciate dal Segretario Generale Nazionale UIL Polizia Vittorio Costantini.

«La UIL di Brindisi ringrazia sentitamente S.E. il Questore per la disponibilità che da sempre riserva al mondo del Sindacato e del lavoro – ha fatto sapere il Coordinatore Territoriale della UIL di Brindisi Fabrizio Caliolo – Una disponibilità riservata non solo in occasioni come quella di oggi, dove i lavoratori sono gli agenti ed i dirigenti di Polizia sotto la propria competenza, ma ad ogni lavoratore del territorio, in modo particolare in questi mesi ai tanti che vivono situazioni di crisi nel settore industriale e non solo. Una sensibilità sociale che unita all’alacre lavoro di Pubblica Sicurezza rende la Polizia di Stato di Brindisi sicuro presidio del territorio nel rispetto dei valori della Legalità».

La UIL di Brindisi esprime l’augurio di buon lavoro al rieletto Segretario Palmisano, certi delle numerose sfide di un settore cruciale e delicato come quello della Pubblica Sicurezza.

Fabrizio Caliolo

Coordinatore Provinciale UIL Brindisi