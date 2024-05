GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI: 94-75 (22-20, 47-39, 69-60, 94-75)

GERMANI BRESCIA: Gabriel 15 (2/2, 3/6, 5 r.), Massinburg 5 (2/3, 0/3, 1 r.), Della Valle 18 (1/3, 3/5, 3 r.), Cobbins 8 (4/5, 4 r.), Cournooh 5 (1/3, 1/4, 2 r.), Christon 6 (3/5, 1 r.), Bilan 9 (3/7, 1/1, 8 r.), Burnell 12 (5/7, 0/2, 9 r.), Akele 16 (5/6, 2/2, 5 r.), Porto (0/1 da tre), Tanfoglio (0/1, 0/2), Petruccelli ne. All.: Magro.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 16 (3/4, 2/8, 1 r.), Sneed 9 (2/7, 1/7, 4 r.), Laszewski 8 (1/2, 2/3, 1 r.), Smith 4 (2/2, 4 r.), Riismaa 3 (0/1, 1/2, 2 r.), Lombardi 6 (2/3, 0/1, 5 r.), Bartley 6 (3/8, 0/5, 1 r.), Bayehe 12 (4/5, 0/1, 4 r.), Washington 10 (1/2, 1/4, 6 r.), Laquintana ne, Seck ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

ARBITRI: Rossi – Borgo – Capotorto.

NOTE – Tiri liberi: Brescia 12/16, Brindisi 18/22. Perc. tiro: Brescia 36/68 (10/26 da tre, ro 13, rd 29), Brindisi 25/66 (7/31 da tre, ro 14, rd 19).

Si conclude con una sconfitta la stagione sportiva 2023/24 per la Happy Casa Brindisi che vede salutare dopo dodici stagioni consecutive la Legabasket Serie A. Al PalaLeonessa di Brescia la squadra biancoazzurra si congeda dal massimo campionato di pallacanestro venendo sconfitta dai padroni di casa con il punteggio finale di 94-75.

Coach Sakota deve fare a meno del play italiano Tommy Laquintana, fermato da un problema alla caviglia durante l’ultimo allenamento settimanale svolto a Brindisi. Partenza lanciata per la Germani con un parziale iniziale di 12-2 a proprio favore sfruttando l’ottimo approccio realizzativo di Akele e Bilan. Brindisi risponde alla prima spallata e si porta a sole due lunghezze a fine primo quarto trovando punti dalla panchina con gli ingressi di Riismaa e Morris (22-20). Morris apre il secondo quarto con grande precisione andando a segno con tre triple che valgono il sorpasso (33-34) fino a quando Brescia piazza un break di 14-5 per riprendersi il comando delle operazioni (47-39 al 20’). Al ritorno sul parquet i padroni di casa accelerano a campo aperto sfruttando le numerose palle perse dall’attacco brindisino e scappano via fino a raggiungere il massimo vantaggio di +14 (65-51 al 27’). Spallata decisiva che spezza l’equilibrio e consente alla Leonessa di gestire il finale di gara senza troppi patemi.

