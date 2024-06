La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore Giampietro Lionetti sull’intero territorio provinciale in vista dell’imminente summit internazionale G7 Italia, nella serata di ieri ha arrestato un ragazzo, di 25 anni, poiché colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante le attività di pattugliamento del territorio a sud della provincia, hanno effettuato un controllo al conducente di un’autovettura che marciava a forte velocità. Lo stesso è stato trovato in possesso di un involucro sottovuoto trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di 25 gr. A fronte di ciò, unitamente al personale della Squadra Mobile, è stata poi effettuata una perquisizione domiciliare presso la residenza del ragazzo che ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 97 gr di sostanza stupefacente del tipo hashish, oltre che 430 euro in contanti, 1 katana della lunghezza di 105 cm e 1 un’ogiva deformata. A fronte di quanto rinvenuto la Procura della Repubblica ha disposto che l’indagato venisse sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della necessaria convalida.