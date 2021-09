Il Comitato Cittadino, dopo questo momento difficile dovuta all’emergenza Covid-19 e dopo i tanti solleciti ricevuti, ha ritenuto necessario intervenire per sollecitare la costruzione del Centro Risvegli.

Sono trascorsi più di 2 anni dalla presentazione del progetto del Centro Risvegli da parte degli organi preposti ed avvertiamo la necessità di intervenire, affinché questa comunità non rimanga ancora penalizzata.

In data 18 Settembre u.s. ha ritenuto trasmettere alla Regione Puglia, ASL BR-1, ASSET Puglia e Area Gestione Tecnica ASL BR-1, una missiva per conoscere l’ufficialità dell’inizio dei lavori del Centro Risvegli nell’ambito del Presidio di Riabilitazione del Neurolesi e Motulesi.

Dopo appena 5 giorni il Direttore Generale Dr. Giuseppe Pasqualone e il Direttore Area Gestione Tecnica inviano una comunicazione a questo Comitato Cittadino, evidenziando che è in corso la fase di verifica del progetto esecutivo ed appena sarà completata tale attività, si procederà con l’avvio della gara per l’esecuzione dei lavori.

A questo punto il Comitato Cittadino ringrazia il Direttore Generale Dr. Giuseppe Pasqualone e il Direttore dell’Area Gestione Tecnica per la solerte comunicazione ed auspica che a partire dal mese di Dicembre 2021 venga effettivamente posta la prima pietra per quest’opera tanto attesa, dopo tantissimi anni e dopo le tante manifestazioni pubbliche realizzate da questo Comitato Cittadino in Piazza Plebiscito, per le vie del paese e d’innanzi all’ospedale civile per effettuare la petizione di firme, affinché questa città non rimanesse indietro per quanto riguarda il diritto di assistenza sanitaria.

Questo Comitato Cittadino, comunica che continuerà a vigilare e se sarà ancora possibile agire, affinché venga assicurato subito quanto già promesso dalla Regione Puglia e ASL BR-1 nell’interesse generale della cittadinanza cegliese.

Concludo ringraziando il Sindaco Angelo Palmisano, per il proficuo lavoro svolto, affinché questo progetto venisse avviato verso la gara.

COMITATO CITTADINO DI SALVAGUARDIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CITTA’ DI CEGLIE MESSAPICA (BR)