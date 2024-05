Si è svolto nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Economico Epifanio Ferdinando di Mesagne, un importante convegno che ha visto avvicendarsi relatori autorevoli come il sindaco della città messapica, il dott. Toni Matarrelli, la prof.ssa Giuseppa Antonaci presidente della Fondazione dell’Istituto Tecnico Superiore della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità, l’avv. Marco Caló consulente delle politiche culturali del comune di Mesagne, il dott. Pierangelo Argentieri presidente di Federalberghi e di Mice experience e la prof.ssa Pastorelli presidente della Pro Loco. Con il titolo del convegno “ Mesagne prima capitale della cultura di Puglia, le ricadute del turismo in ambito economico, sociale e culturale” non si è voluto solo celebrare le ragioni di un prestigioso riconoscimento ma si è inteso anche capire quali siano stati i processi del “Rinascimento” culturale della città che ha portato un territorio all’attenzione dei turisti nazionali e stranieri. Si è parlato di buone pratiche, di “turismi” e delle nuove professionalità capaci di vincere la sfida della transizione digitale ed ecologica. Gli studenti hanno illustrato dei lavori realizzati con grande impegno quali le brochures in inglese, francese e spagnolo e hanno fatto dono di alcune targhe ricordo e portachiavi realizzati con le attrezzature tecnologiche di ultima generazione di cui è dotata la scuola. Dalla sinergia del lavoro portato avanti dai docenti prof. Terragno, Spagnolo e Caforio, dagli studenti degli indirizzi SIA e Turismo, è scaturita una giornata densa di riflessioni su una tematica che ha cambiato il volto di un territorio che è riconosciuto sempre più come un volano per l’intera società. Il dirigente scolastico dell’IISS E.Ferdinando ha sottolineato quanto sia importante stabilire un raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro attraverso valide iniziative di promozione culturale come la realizzazione delle brochures multilingue e la stessa organizzazione del convegno.