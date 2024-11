Non senza qualche difficoltà, l’Associazione di Promozione Sociale “Batti un Colpo”, consegnerà alla città il quarto defibrillatore, dopo quelli posizionati in Corso Roma (ex farmacia Nuzzaci), in Piazza Vittorio Emanuele II (giardinetti Stazione Marittima), in Viale Belgio al rione Bozzano (nei pressi della Farmacia Cecere).

Da sabato 9 novembre anche il quartiere Casale sarà cardioprotetto: il defibrillatore, acquistato con il contributo di quanti parteciparono all’evento “Sorsi e Morsi a San Martino”, al contributo delle cantine vinicole partecipanti e di un imprenditore locale, sarà posizionato in Via Bafile angolo Piazza Duca degli Abruzzi, a due passi dalla Parrocchia “Ave Maria Stella” e dalle principali attività commerciali del quartiere.

Il totem che ospiterà il defibrillatore è stato acquistato con il fattivo contributo di alcuni anziani del quartiere che hanno condiviso le finalità e il progetto che l’Associazione “Batti un Colpo” porta avanti, ormai da sette anni: da un tragico evento è nata la volontà di rendere Brindisi Città cardioprotetta. Perchè con il tempestivo uso di un defibrillatore si può salvare una vita umana. Ogni anno in Italia, infatti, ben 70.000 persone muoiono a causa di un arresto cardiocircolatorio. Eppure sarebbe possibile salvare molte vite, intervenendo entro i primi minuti dal tragico evento. Diventa, quindi, fondamentale la presenza dei defibrillatori sul territorio che, insieme al massaggio cardiaco, attivano la catena della sopravvivenza in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora la principale causa di morte nel nostro Paese, in particolare muoiono più di 230 mila persone all’anno tra ischemie, infarti, malattie del cuore e cerebrovascolari.

Sono responsabili del 35,8% di tutti i decessi (32,5% nei maschi e 38,8% nelle femmine).

Una cerimonia di consegna si terrà sabato 9 novembre alle ore 10.30 alla presenza del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, dell’assessore ai servizi sociali, Ercole Saponaro, e alla partecipazione delle autorità civili e militari della città.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale, gli uffici tecnici e la Brindisi Multiservizi – afferma Carlo Amatori, presidente dell’Aps “Batti un Colpo” – che hanno preso a cuore, è proprio il caso di dirlo, l’iniziativa della nostra associazione che ha già pronto il quinto defibrillatore che nel 2025 sarà posizionato in Piazza Sapri che rappresenta il fulcro di aggregazione e della vita cittadina del quartiere Santa Chiara”.