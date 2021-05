Domani 22 maggio alle ore 17.30, sarà inaugurato un nuovo spazio di socialità a Tuturano, nell’ex scuola elementare in via Stazione. L’associazione Fr/Azione Tuturano ha collaborato con il Comune di Brindisi per la riqualificazione e la riapertura dell’area.

Lo spazio sarà utilizzato per istituire il primo book sharing di Tuturano, il giardino sarà fruibile a tutti e saranno organizzati eventi culturali di vario tipo.

Domani sarà istallata la libreria donata dall’associazione Fr/Azione Tuturano e ci sarà un momento teatrale a cura della Compagnia Teatrale Tuturanese.

Gli spazi sono stati sistemati anche grazie alle donazioni di Ecotecnica (quattro panchine), Inner Wheel (due alberi di carrubo) e della farmacia Madonna del giardino di Tuturano (una panchina rossa come simbolo di lotta alla violenza sulle donne).