L’arbitro brindisino, da sempre vicino alle tematiche sociali lancia un appello per contribuire alla donazione di un nuovo mezzo all’AIL Brindisi

Il 4 dicembre 2018, al termine della presentazione ufficiale della campagna “Di Bello c’è la vita”, Marco Di Bello, l’arbitro di calcio internazionale brindisino mandò il poster autografato a Pierpaolo Piliego, da qualche ora rientrato a casa dopo un “calvario” di tre mesi d’ospedale. A distanza di quasi cinque anni Di Bello è uno dei principali sostenitori della campagna di raccolta-fondi “Un mezzo per la vita”, ideata e promossa proprio da Pierpaolo Piliego, giornalista, opinionista televisivo ed esperto di basket in favore dell’AIL Brindisi, l’Associazione contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. La raccolta ha l’obiettivo di donare nel giro di qualche mese un nuovo mezzo di trasposto all’associazione brindisina.

“Ho conosciuto Pierpaolo nel 2018 – spiega Di Bello – dopo la sua guarigione, facendogli una dedica di buona vita, oggi lui è qui insieme a tutti noi per restituire qualcosa a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Ricordiamoci ogni giorno che la vita è un dono meraviglioso ed aiutiamo Pierpaolo a raggiungere il suo sogno: sono convinto che tutti insieme ce la faremo”.

A cavallo tra il 2018 e il 2019 una grave malattia, una Isticitosi Emofagocitica, una rara patologia del sistema immunitario, derivante da un disordine delle capacità immunoregolatrici, mette a serio rischio la vita di Pierpaolo. Dopo circa quattro mesi di ospedale, cinque biopsie midollari, dieci sedute di chemioterapia, otto mesi di cure, ed il sostegno di migliaia di amici, riesce a venirne a capo ed riprendersi in mano la sua vita. Da qui il desiderio di sostenere un progetto concreto col quale poter aiutare centinaia di persone che affrontano un periodo difficile, supportandole nell’accompagnamento delle cure, grazie ad un mezzo di trasporto per coloro che non possono farlo in autonomia.

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi in vari modi:

1) Donazione online: con un bonifico sul conto corrente dedicato IBAN IT 30 F 03268 15900 05271 5875830, intestato ad AIL sezione di Brindisi, causale “Un mezzo per la vita”. O mediante PayPal all’indirizzo Pierpaolo Piliego @unmezzoperlavita

2) Salvadanaio: richiedendo il kit “Un mezzo per la vita” composto da espositore, salvadanaio e depliant informativo per un corner-raccolta presso la propria azienda/scuola/associazione.

3) Evento: Organizzando un evento (cena, concerto, manifestazione sportiva …) i cui proventi saranno devoluti ad “Un mezzo per la vita”.

Tutte le info su:

www.ailbrindisi.it

Pagina Facebook @unmezzoperlavita