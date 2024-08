Importante iniziativa per migliorare l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità residenti o in transito sul territorio di pertinenza della città di Brindisi.

Grazie alla collaborazione tra il Garante per la Tutela dei Diritti della Persona Diversamente Abile del Comune di Brindisi, la Dott.ssa Giuseppina Scarano, l’Architetto Roberto Lapenna, professionista che è stato già impegnato con il Comune di Brindisi nella realizzazione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche (PEBA), ed alcuni impiegati del settore Urbanistica è stata progettata la mappa di geolocalizzazione degli stalli riservati alle persone in condizioni di disabilità presenti sul territorio cittadino.

La mappa, facilmente consultabile sul portale del Comune di Brindisi, rappresenta un innovativo strumento di inclusione sociale, capace di facilitare la mobilità legata alla gestione della vita quotidiana sul territorio urbano, di favorire l’accesso ai servizi pubblici e di consentire una maggiore partecipazione attiva, delle persone residenti e non, alla vita culturale, sociale e lavorativa della città.

Inoltre, con questo strumento di geolocalizzazione verrà sicuramente migliorata anche l’accessibilità a tutte le infrastrutture cittadine e si affermerà sempre più nella popolazione una maggiore consapevolezza sul diritto alla libera mobilità di coloro che si trovano in condizioni di non autosufficienza.

Un lavoro di facilitazione alla fruizione della mappa e della modulistica riguardante gli stalli è stato elaborato, in collaborazione con due volontarie che svolgono il Servizio Civile Digitale presso l’Amministrazione Comunale, attraverso la realizzazione di un unico formato PDF, online sul sito del Comune di Brindisi, che raccoglie sia la mappa degli stalli, che i moduli di riferimento.

La mappa, aggiornata al mese di maggio di quest’anno, è accessibile tramite un link che permette di visualizzare su Google Maps gli stalli, suddivisi in due categorie: generici e personalizzati. Questa differenziazione è resa visibile attraverso l’uso di colori diversi per ciascun tipo di stallo, al fine di consentire velocemente di individuare il parcheggio riservato nel luogo più rispondente alle proprie esigenze.

In aggiunta, per rendere più agevole ai cittadini in condizioni di disabilità o ai caregiver la procedura burocratica finalizzata all’ottenimento del contrassegno per un posto auto generico o personalizzato, sono presenti quattro moduli, differenziati in base alla tipologia di richiesta, da stampare e consegnare debitamente compilati all’Ufficio Traffico – Settore Servizio Urbanistico – sito in via Casimiro a Brindisi.

Il nuovo assessore ai Servizi Sociali, Ercole Saponaro, dichiara: “La mappa di geolocalizzazione degli stalli rappresenta una risorsa preziosa per facilitare la mobilità in auto di tutti i cittadini disabili residenti a Brindisi o provenienti da altri luoghi” ed aggiunge “Questo è il primo atto di molteplici iniziative, comprese quelle riferite all’abbattimento delle barriere architettoniche, che intendo attivare per migliorare la mobilità cittadina e le modalità di accesso e di fruizione dei servizi erogati dagli Uffici centrali e periferici del Comune di Brindisi a tutta la popolazione in condizione di non autosufficienza”.

Tutti i cittadini interessati sono invitati a visitare il Portale Istituzionale del Comune per ottenere ulteriori informazioni circa questa importante iniziativa e ad utilizzare la nuova mappa per migliorare la propria esperienza di mobilità sul territorio urbano della città di Brindisi.