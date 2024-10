Questa mattina – giovedì 10 ottobre –per la festa del 2 ottobre, il nido Sant’Angelo gestito dalla cooperativa sociale Gialla, supervisionato dalla Dr.ssa Adriana Orlando, ha organizzato assieme al suo eccellente staff, presso il parco del Cillarese di Brindisi “un pic-nic con i nonni” facente parte del progetto educativo “Conoscersi e riconoscersi: il nido come luogo di scoperta”.

Che mondo sarebbe senza nonni?! Quale occasione migliore per festeggiare il legame tra nonni e nipoti se non una giornata immersi nella natura con un tuffo speciale nel mondo del nido! Il nido che coccola, insegna ma soprattutto educa all’amore e alla condivisione. Un po’ come nonni.

Sono stati i piccoli ad accompagnare gli amati “vecchietti” nel proprio mondo, coordinati dalle educatrici della Gialla, tra giochi, momenti ludici in un’atmosfera di spensieratezza e divertimento.

E allora tutti col telo sul prato, è l’ora della merenda: prima un tradizionale e gustoso panino poi una deliziosa ciambella preparata per l’occasione dallo staff per la gioia di grandi e piccini. Insomma, un vero pic-nic in una calda giornata di autunno. Un salto nel passato? Forse. Riscoprire attimi di condivisione distanti dalla frenetica quotidianità e godersi momenti unici è una occasione speciale per amarsi sempre di più.

Non sono mancate le foto di rito dietro una cornice colorata , ideata dall’equipe dell’asilo, per omaggiare il ruolo importante che rivestono i nonni nella società moderna e per dire ancora una volta: W i nonni!