L’Accademia delle Corna e i clown storici del Carnevale di Putignano entrano nell’ospedale Perrino di Brindisi, per regalare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria, ai familiari e al personale sanitario.

All’evento, in programma venerdì 17 gennaio alle 12, nell’atrio al primo piano, parteciperanno il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli, la direttrice amministrativa Loredana Carulli, il direttore medico dell’ospedale Andrea Molino, la responsabile della Pediatria Antonietta Villirillo. Il presidente dell’Accademia delle Corna, Massimo Bianco consegnerà al dg De Nuccio il ricavato di una raccolta fondi promossa dall’associazione in favore del reparto.

Ad allietare l’evento, la band degli accademici nel tradizionale abito: pastrano e cappello con le corna. Per la gioia dei piccoli pazienti distribuzione di pacchi regalo da parte dei clown del Carnevale di Putignano con le loro esilaranti gag.

L’Accademia è un’associazione culturale che opera nel settore delle tradizioni popolari: è nata nel 2006 per spettacolarizzare un appuntamento satirico del Carnevale di Putignano, il cosiddetto “Giovedì dei Cornuti” e dal 2022 si impegna anche nel campo della solidarietà. Durante questi anni ha contribuito alla crescita del territorio, con un approccio goliardico al tema delle “corna”, che ricorre in molte espressioni della società, dal calcio alla gastronomia, dalla musica alla botanica. L’Accademia ha esorcizzato un termine spesso abbinato al tradimento, spostando il raggio d’azione in ambito regionale e nazionale. Nel 2018 ha eletto “Gran Cornuto” il direttore del Dipartimento Turismo e cultura della Regione Puglia Aldo Patruno e negli anni seguenti il presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, nonché sindaco di Bari Antonio Decaro; l’attore e intrattenitore Uccio De Santis; la comica, attrice e conduttrice televisiva Luciana Littizzetto in diretta nel programma di Rai 3 “Che tempo che fa”; l’imprenditore Giuseppe Vinella, nella sua veste di presidente della Fondazione Carnevale di Putignano; la regina delle orecchiette baresi Nunzia Caputo. Da ricordare, infine, nel 2024, l’incursione nel programma televisivo “Viva Rai 2” con il conduttore Fiorello che ha ricevuto l’onorificenza di “Magnifico Cornuto”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI