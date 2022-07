Nel corso dell’incontro pubblico “Serata in Casa” svoltosi ieri 21 luglio, presso Parco Buscicchio, il Consigliere delegato a Palazzo Guerrieri e alle Politiche Giovanili Giulio Gazzaneo e il team del Progetto Case di Quartiere del Comune di Brindisi, hanno presentato le iniziative in programma per i mesi di settembre e ottobre 2022. Un “dopo estate” ricco di appuntamenti pensati per i gestori delle Case di Quartiere e aperti a tutti i cittadini che vorranno partecipare.

Si ricomincia da settembre, in continuazione con il percorso di rafforzamento delle competenze dei laboratori di progettazione INVIA e di raccolta fondi RACCOGLI, con un nuovo laboratorio incentrato sulla comunicazione efficace che si svolgerà presso la Casa di Quartiere Accademia degli Erranti (Ex Convento Scuole Pie) nei giorni 14, 22 e 28 settembre.

Ad ottobre-novembre sarà la volta dell’Autumn School (Scuola Delle Case di Quartiere), pensata per migliorare l’offerta culturale e sociale della città e per formare partecipanti capaci di gestire e abitare luoghi accoglienti e in continuo mutamento e transizione. Tra le tematiche che verranno affrontate da eccellenze del settore dell’innovazione a livello nazionale, ci saranno:

• L’accompagnamento all’impresa sociale

• La strutturazione della rete degli spazi

• Percorsi di mentoring

• Il Bilancio sociale

• Il Monitoraggio civico

• Autocostruzione.

Per il 15 ottobre è invece in programma la seconda edizione di PARCO IN FESTA – La Festa dello Sport e delle Arti Urbane del quartiere di Sant’Elia, organizzata dalla Casa di Quartiere Parco Buscicchio.

Nel corso della serata, sono stati presentati i risultati del laboratorio di crowdfunding RACCOGLI che si è svolto per tutto il mese di luglio dando vita a “Il futuro di Sant’Elia passa dalla Casa di Quartiere: credi e sostieni i talenti dell’arte e dello sport!”, progetto di raccolta fondi che finanzierà la realizzazione della Festa.

A supporto dell’iniziativa, i partecipanti hanno prodotto tutti i materiali utili alla realizzazione della campagna di crowdfunding: titolo, testo, ricompense, budget, piano di comunicazione, storyboard da cui è stato creato un video amatoriale per chiedere, attraverso il sito Produzioni dal Basso, il finanziamento della Festa già realizzata nel 2019 al Parco Buscicchio con un ottimo successo di artisti coinvolti e di partecipazione dei cittadini.

L’obiettivo della seconda edizione è quello di attivare un percorso di riappropriazione e “risignificazione” degli spazi comuni del Parco e di alcuni impianti sportivi sottoutilizzati in maniera che ne emergano a pieno tutte le potenzialità in termini di socialità, aggregazione e promozione di valori importanti come il senso di appartenenza, la partecipazione, la coesione sociale, la solidarietà e la presa in cura dei beni comuni.

Cuore del percorso di formazione RACCOGLI sono state le ricompense ideate dal gruppo di lavoro con la finalità di supportare il progetto da finanziare, ma anche di valorizzare le competenze del team, potenziare le attività già presenti nella casa (diverse discipline sportive come box, rugby, yoga, tennis, etc), creare nuovi eventi (come laboratori per bambini e serigrafia per maglie e shopper) e introdurre nuovi servizi nella “Casa” (un ristorante pop up). Il risultato è che chi deciderà di finanziare la festa attraverso il portale di Produzioni dal Basso riceverà, in base alla propria donazione: magliette e shopper serigrafate, cartoline illustrate, portachiavi delle Case di Quartiere in alcantara realizzati da “Puglia di Stoffa”, video-letture per bambini a cura della Associazione Curiosamenti; “Ci vuole il fisico”, un mese di varie attività sportive presso la Casa di Quartiere Parco Buscicchio e “A lume di candela”, una cena per due presso il Parco che si trasformerà in ristorante temporaneo per chi avrà donato almeno 100 euro.

Il Progetto Case di Quartiere è un intervento di rigenerazione urbana e sociale del Comune di Brindisi finanziato dall’avviso regionale Hub di Innovazione sociale POR FERS FSE 2014-2020.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative del Progetto Case di Quartiere:

