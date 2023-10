E’ brindisina una delle migliori giocatrici al mondo di “Call of Duty: Warzone 2”.

Si chiama Sara Pigna, è nota nel mondo del gaming come Sniperpigna, ed è stata ambasciatore dell’Italia alla presentazione del nuovo Call of Duty che si è recentemente svolta a Los Angeles.

“Sin da piccola ho sempre giocato ai videogiochi, ma mai in modo competitivo”, racconta Sara. “Mi divertivo a giocare con gli amici, ma non mi interessavo di vincere o di scalare le classifiche. Un anno fa ho scoperto lo streaming e l’esport, e ho capito che era quello che volevo fare”.

Sara ha iniziato a trasmettere le sue partite su Twitch ed in breve tempo ha conquistato un pubblico sempre più numeroso. Oggi, nonostante la giovanissima età, è diventata un punto di riferimento per tutte le ragazze che vorrebbero cimentarsi in questo settore.

“Voglio dimostrare che anche le ragazze possono essere brave nel gaming”, afferma Sara. “Voglio ispirare le altre a seguire i loro sogni, anche se sono considerati maschili”.

Sara è uno dei top player mondiali di “Call of Duty: Warzone 2”, uno dei videogiochi più popolari al mondo. È una giocatrice aggressiva e spettacolare, e ha dimostrato di avere un grande talento.

La brindisina è uno dei punti di forza del team Exeed, organizzazione leader nel settore dell’intrattenimento videoludico italiano, che vanta una fan base di oltre 4 milioni di followers.

Sara ha capitanato il team Exeed alle Regional Finals delle World Series of Warzone che si sono disputate nella scorsa estate. I 25 team europei si sono dati battaglia per conquistare il montepremi di 150 mila dollari e staccare il pass per la Global Final che ha messo in palio 600 mila dollari.

Nella prima settimana di Ottobre Sara è volata negli Stati Uniti con il prestigioso ruolo di ambasciatrice di Exeed per presenziare all’anteprima ufficiale della nuova versione di Call of Duty.

Un indubbio riconoscimento al valore internazionale della ragazza di Brindisi che ha saputo raggiungere il suo obiettivo di portare il nome di Exeed e dell’Italia ai vertici di Call of Duty.

Ora Sara ha tutte le carte in regola per fare bene, raggiungere altri prestigiosi obiettivi e continuare a lanciare un messaggio altamente positivo: la presenza di una giovane donna tra i migliori prospetti internazionali ha il grande significato di abbattere i pregiudizi e consolidare un sistema inclusivo e senza alcuna disparità come quella di genere.