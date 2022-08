È iscritta al terzo anno dell’ IISS Valzani di San Pietro Vernotico (indirizzo turistico), ha 15 anni e il suo nome è Martina Piconese.

Ha mosso i primi passi nel canto all’età di 6 anni esibendosi a “Lo Zibaldone”, un concorso canoro organizzato dalla parrocchia San Giovanni Bosco del suo paese. Da quel momento in poi non si è mai fermata, ha partecipato a numerosi concorsi nazionali in tutta la Penisola.

Dal 2019 inizia la sua esperienza nei festival internazionali che la vedono classificata sempre nei primi posti. Dal 22 al 27 Agosto a Roma, Martina sarà presente tra i finalisti e le finaliste del festival internazionale “Creatività senza frontiere” e rappresenterà la Puglia. In questa occasione Martina si farà valere con un brano impegnativo dal titolo Skyfall della grande Adele, colonna sonora del film 007. Ad oggi la ragazza è seguita artisticamente dalla vocal coach Eleonora D’Apolito. Non resta che farle tanti auguri per una carriera ricca di successi.