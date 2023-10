L’Ufficio per la Pastorale sociale e il Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni indicono una CONFERENZA STAMPA domani mercoledì 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, alle ore 11 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo (Ex Complesso ‘Scuole Pie’) per presentare l’iniziativa: #CamPol – Scuola di formazione all’impegno socio-politico

“Democrazia” e “partecipazione”: queste le tematiche al centro del #CamPol – Scuola di formazione all’impegno socio-politico, che nel corso della conferenza stampa saranno illustrate da:

– Antonio De Donno , Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi;

– Fabio Pollice, Magnifico Rettore dell’Università del Salento;

– don Mimmo Roma, delegato arcivescovile per le questioni sociali e tutor del Progetto Policoro diocesano.

La nuova Scuola di formazione vedrà i giovani iscritti ritrovarsi presso il “Centro di Spiritualità Madonna della Nova” di Ostuni, nelle giornate del 27, 28 e 29 ottobre.

L’intento è contribuire al dialogo tra i giovani e le autorità locali e promuovere il legame tra i giovani e il loro territorio d’origine.

LINK UTILI

Pagina FB della PSL diocesana = Presentazione dell’iniziativa https://fb.watch/nhwDwcmpJs/