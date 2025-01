“Una vita d’artista”: Salvatore De Pasquale, detto “Depsa”, uno dei più noti autori di canzoni e di programmi TV del panorama nazionale, racconta la sua vita in un incontro, organizzato dal Rotary Club Ostuni-Valle d’Itria-Rosamarina, presieduto da Antonio Castellana, che si svolgerà giovedì prossimo, 9 gennaio, a partire dalle 18.30 nell’Auditorium della Biblioteca comunale di Ostuni, città che il compositore ha scelto come dimora di elezione, tanto che circa trecento ostunesi hanno aderito ad una raccolta di firme affinché il Consiglio comunale gli conferisca la cittadinanza onoraria.

Depsa, autore del celeberrimo brano “Champagne” per Peppino Di Capri, ha partecipato con brani da lui scritti a 22 edizioni del Festival di Sanremo, vincendo quello del 1976 (ancora con Peppino Di Capri “Non lo faccio più”) e arrivando tre volte al secondo posto; da ricordare la sua “Gli amori” cantata nel 1990 da Toto Cutugno e da Ray Charles. Una sua canzone, “Nonno superman” ha vinto “Lo Zecchino d’oro” nel 1990. Ideatore del programma “Scherzi a parte” e collaboratore dei più noti personaggi della TV (Castagna, Baudo, Scotti e tanti altri) Depsa è anche artista figurativo e ha scritto numerosi saggi sulla TV (insegna Sociologia della comunicazione all’Università dell’Insubria, a Varese).

E’ componente del Rotary Club Ostuni Valle d’Itria-Rosa- Marina, che, nel corso della serata, presenterà l’iniziativa di raccolta fondi per l’allestimento di una sala parto nella missione cattolica di Baibokoum, nello Stato africano del Tchad, dove operano dal 1978 le Suore Francescane Angeline. La città di Baibokoum, che conta circa 15.000 abitanti, si trova a Sud del Paese e precisamente a 700 km da N’Djamena, la capitale, e a 170 km da Moundou, grande centro economico e commerciale. Il villaggio è molto vicino al confine con il Camerun e la Repubblica Centrafricana: per questo motivo molti malati passano il confine per venire a curarsi nel dispensario di Koumaò, che offre anche la possibilità di avere diverse analisi.

Purtroppo in quelle località molte donne partoriscono in condizioni inaccettabili e vi è un’altissima incidenza della mortalità materno-infantile.