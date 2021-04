“Come diceva qualcuno: i numeri sono numeri, ma è evidente che la somma non sempre fa il totale. Senza nessuna vena di polemica, ma da brindisino resto sbalordito nel leggere tutto l’entusiasmo che il presidente Michele Emiliano esprime oggi su Facebook (‘Siamo la prima regione italiana per capacità vaccinale’) che decisamente stona con l’ultimo report della ASL di Brindisi (che si allega): dal 27 dicembre (primo giorno per le vaccinazioni in Italia) a gioved? scorso 15 aprile, infatti, nella nostra provincia sono meno di 60mila brindisini che hanno ricevuto la prima dose, meno di 20mila anche la seconda. Ci sono stati giorni nei quali gli hub e i centri vaccinali sono rimasti chiusi senza che Emiliano sentisse il bisogno di chiedere scusa per i disagi di tanti anziani, ai quali non veniva neppure detto perché le porte erano chiuse.

“Mi piacerebbe che il presidente Emiliano, cos? pronto oggi ad autoelogiarsi, ricordasse che molti centri vaccinali sono organizzati e funzionano grazie alle Amministrazioni comunali che stanno lavorando – senza neppure farsi troppa pubblicità social – nel silenzio. Emiliano ringrazi almeno i tanti sindaci che si stanno adoperando in queste ore. Il merito non è solo suo. Semmai ci fosse un merito.”