Al via domani la campagna di vaccinazione della Asl di Brindisi per il personale scolastico.

L’appuntamento è alle 9 nell’ambulatorio vaccinale allestito nel Centro anziani di via Spagna, a Brindisi, e a Fasano nella sede del Presidio territoriale di assistenza, sempre a partire dalle 9. In totale tra docenti e altri operatori di scuole per l’infanzia e primarie saranno vaccinate 511 persone: 232 a Brindisi (personale degli istituti Cappuccini e Casale) e 279 a Fasano (scuole Collodi e Galilei).

Nel Centro del quartiere Bozzano, messo a disposizione dal Comune di Brindisi, sono stati predisposti percorsi con apposita segnaletica per garantire la totale sicurezza. Il team del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl sarà composto da 10 operatori sanitari, con 8 postazioni di vaccinazione, una zona per la preparazione delle dosi, un’area dedicata alla compilazione dei moduli per il consenso informato, una sala d’attesa in ingresso e una in uscita, una zona per la gestione di eventuali emergenze.

Nel Pta di Fasano, invece, allestito con gli stessi criteri di sicurezza, saranno a disposizione degli utenti 3 postazioni con 8 operatori sanitari.

Le vaccinazioni per il personale scolastico, circa 8mila persone in tutto nella provincia di Brindisi, proseguiranno ogni giorno e da martedì si aggiungeranno quelle per i 2mila rappresentanti delle Forze dell’ordine (per entrambe le categorie è utilizzato il vaccino AstraZeneca).

Da lunedì 22 febbraio partono, invece, le prime 440 vaccinazioni (vaccino Pfizer) per gli over 80, divisi tra il centro del quartiere Bozzano, a partire dalle 9, e il centro vaccinale territoriale di San Pietro Vernotico, dalle 14.30.

UFFICIO STAMPA ASL BR