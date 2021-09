La Asl Brindisi ha promosso una campagna di sensibilizzazione per completare la copertura vaccinale anti-Covid, rivolgendosi alla fascia di popolazione della provincia di Brindisi che mostra percentuali di adesione più basse, e in generale agli indecisi.

A supporto è stato prodotto uno spot video con protagonisti due attori che, ritornati a calcare le scene dopo quasi un anno dalla chiusura dei teatri, affrontano i vari quesiti sulla vaccinazione. Uno dei due attori, dopo tanti dubbi sull’efficacia del vaccino, cambia idea: riconosce il ruolo della scienza e l’importanza del vaccino come unica arma di difesa contro il Covid-19. La scelta di voler ambientare lo spot in un vero teatro vuole essere un omaggio di Asl Brindisi ad attori e maestranze che hanno maggiormente subito gli effetti della pandemia.

Spot scritto e diretto da Mimmo Greco | Con Sara Bevilacqua e Fabio Tinella | Organizzazione Daniele Guarini.

Si ringraziano il Teatro Comunale di Novoli e Factory Compagnia Transadriatica per la disponibilità concessa.

UFFICIO STAMPA ASL BR