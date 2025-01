Il nuovo anno 2025 della Valtur Brindisi si aprirà domenica 5 gennaio al PalaPentassuglia in occasione dell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A2. Una sfida che vede opposti i biancoazzurri alla Libertas Livorno, squadre appaiata in classifica a quota 14 punti.

Palla a due in programma domenica 5 gennaio 2025 alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi: “Sappiamo che quanto fatto finora non basta più, ci siamo fermati ad un certo punto della stagione sul trend positivo di sei vittorie su otto incontri, incappando invece in due sconfitte consecutive nelle ultime due settimane. Tutti quanti noi dobbiamo fare un passo in avanti, a partire dal lavoro quotidiano in palestra e sul campo. La squadra ha recepito il messaggio e domenica vogliamo rifarci davanti ai nostri tifosi, ripagando loro del supporto e affetto che ci stanno dimostrando ogni giorno”.

Ex della partita Adrian Banks, miglior marcatore della storia della New Basket Brindisi.

Il match Brindisi-Livorno sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi