Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Ethan Esposito, ala di 200 centimetri.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione nella massima serie.

Italo-americano, nato a Napoli nel 1999 e cresciuto cestisticamente negli Stati Uniti nel college di Sacramento State, è reduce dall’esperienza in massima serie con Pallacanestro Varese. Ultima parte di stagione in cui contribuisce alle fondamentali vittorie salvezza del team lombardo, dopo aver trascinato Verona stabilmente in posizione playoff fino al suo trasferimento, alla media di 12 punti e 5.3 rimbalzi di media a partita.

Le strade della Valtur Brindisi e di Ethan si sono incontrate in due apparizioni stagionali in regular season, sempre appannaggio dell’atleta italiano protagonista nelle vittorie della Tezenis. Nel match di ritorno a Verona realizzò 16 punti più 4 rimbalzi, MVP al pari di Zach Copeland, altra new entry in casa biancoazzurra.

Esposito vanta già una ottima e consolidata esperienza nel campionato di Serie A2, tornato dagli States in Italia nel 2021 all’APU Udine dove ha contribuito in due anni a raggiungere una finale ed una semifinale playoff per un totale di oltre novanta presenze alla media di 20.4 minuti a gara con 7.1 punti e 4.7 rimbalzi. Statistiche personali che crescono nella stagione 2023/24, in forza alla Tezenis Verona con cui arriva fino alla semifinale playoff in doppia cifra di media da 10.8 punti e 6 rimbalzi a partita.

Benvenuto a Brindisi, Ethan!

ETHAN ESPOSITO – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Napoli – 21/06/1999.

Altezza: 200 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Ala-centro.

Carriera: Torrey Pines High School (USA), San Diego City College (USA), Sacramento State (2018-2021, NCAA – USA), Udine (2021-23, Serie A2), Verona (2023-25, Serie A2), Varese (2024/25, Serie A).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi