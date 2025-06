Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Aristide Mouaha, guardia camerunense di formazione italiana classe 2000.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo biennale. Il contratto prevede clausole di uscita bilaterale al termine del primo anno che decadono automaticamente in caso di promozione nella massima serie.

Arrivato in Italia all’età di 16 anni, Aristide viene reclutato da coach Bizzozi che lo inserisce all’interno del settore giovanile HSC Roma, dove compie una progressiva crescita di anno in anno. Dalle esperienze in Serie C, nel gruppo Under18 della Stella Azzurra con cui raggiunge le finali e vince un titolo nazionali, ai primi esordi in Serie B in prima squadra (17.3 punti e 5.2 rimbalzi di media nella stagione 2018/19).

La scalata non si arresta ed arriva subito la chiamata dalla Serie A2 da Roseto, dove viene impiegato per oltre 18 minuti di media al suo primo approccio nella seconda serie italiana. I due anni a Latina e il biennio a Cividale, dove contribuisce alla promozione in A2 e al raggiungimento dei playoff l’anno successivo, ne sono la consacrazione.

La stagione 2023/24 è quella del salto nel massimo campionato Lega A a Scafati, club con cui ottiene la salvezza e parte in quintetto nel finale di stagione. Nel corso dell’ultima annata ha vissuto in Puglia in forza alla HDL Nardò collezionando 13.2 punti, 3.4 rimbalzi e 1.8 assist con il 37% da tre in 28 minuti di media a partita.

Aristide è andato in doppia cifra realizzativa 32 volte sulle 39 partite stagionali disputate, miglior prestazione stagionale i 23 punti e il 29 di valutazione nel match contro Piacenza nel girone di andata.

Benvenuto a Brindisi, Ari!

ARISTIDE MOUAHA – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Douala, Camerun – 18/08/2000.

Altezza: 192 cm.

Nazionalità: CAM.

Ruolo: Guardia.

Carriera: HSC Roma (2016-19, giovanili e Serie B), Stella Azzurra (2018-20, Serie B), Roseto (2019-20, Serie A2), Latina (2020-22, Serie A2), Cividale (2021-23, Serie B e A2), Scafati (2023/24, Serie A), Nardò (2024/25, Serie A2).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi