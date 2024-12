Reduce da quattro vittorie nelle ultime sei giornate, la Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi nel quindicesimo turno di regular season di Serie A2 ospiterà tra le mura amiche il Gruppo Mascio Orzinuovi, squadra attualmente in perfetta parità di bilancio con sette vittorie e sette sconfitte in questa prima parte di stagione.

Le due squadre si sono affrontate in preseason, in occasione della semifinale del Memorial Pajetta disputata lo scorso 6 settembre al PalaCarnera di Udine, dove vinse nettamente Brindisi con il punteggio di 86-70.

Palla a due in programma domenica 8 dicembre alle ore 17:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €12 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.



A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, l’assistant coach Marco Cardillo: “Quella di domenica sarà una importante per riprendere fiducia dopo la sconfitta subita a Rimini. Andremo ad affrontare una squadra in forma, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro giornate di campionato, che in settimana ha aggiunto un nuovo americano all’interno del proprio roster dalla qualità risaputa come Jazz Johnson. Servirà imporre la nostra fisicità sui due lati del campo e sfruttare il fattore PalaPentassuglia”.



Ex della partita: Kevin Ndzie, undici partite disputate con Orzinuovi tra Supercoppa e Girone Rosso Serie A2 durante la parte iniziale della scorsa stagione proseguita successivamente a Lumezzane dal mese di dicembre 2023; il giovane atleta classe 1992 Matteo Bogliardi ha vestito i colori biancoazzurri in occasione della Next Gen Cup 2019/20, quando in prestito dall’Oxygen Bassano si aggregò alla NBB per affrontare la manifestazione riservata alle formazioni under 18 dei club iscritti al campionato di Legabasket Serie A.



Il match Brindisi-Orzinuovi sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 17:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi