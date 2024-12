L’anno solare 2024 della Valtur Brindisi si chiuderà domenica 29 dicembre tra le mura amiche del PalaPentassuglia in occasione della diciottesima giornata del campionato di Serie A2. Una sfida importante tra i biancoazzurri, in classifica a quota 14 punti, e la Tezenis Scaligera Verona, reduce dal prestigioso successo casalingo contro la capolista Rimini che l’ha proiettata nelle zone alte grazie alla decima vittoria stagionale.

Palla a due in programma domenica 29 dicembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi, capitan Tommy Laquintana: “Domenica sarà una partita molto impegnativa contro Verona, squadra di talento e fisicità costruita per salire in serie A. In fase di preseason ci siamo già sfidati due volte, con una vittoria a testa, dimostrando grande equilibrio in entrambe le occasioni. Ci teniamo particolarmente a questa partita per eliminare subito le scorie negative dalla trasferta di Bologna. Vogliamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi che sono certo non ci faranno mancare il grande apporto per una partita importante e di alto livello come quella che andremo ad affrontare nel nostro PalaPentassuglia”.

Quattro precedenti in totale tra veneti e pugliesi: due nel campionato di A2 stagione 1983/84 quando la Bartolini Brindisi e la Vicenzi Verona si affrontarono con un bilancio di 1-1; due nel campionato di Serie A 2022/23 in perfetto equilibrio per vittorie interne, Tezenis vinse all’esordio 100-97 dopo un tempo supplementare, NBB al PalaPentassuglia inflisse un +34 per 102-68, secondo miglior prova per punti di scarto tra le gare giocate in casa in massima serie.

Nove i precedenti tra coach Piero Bucchi e Alessandro Ramagli, nelle stagioni 2002/03 (Lottomatica Roma vs Laurentana Biella), 2005/06 (Carpisa Napoli vs Angelico Biella) e 2022/23 (Dinamo Sassari vs Scaligera Verona). Coach Piero Bucchi è avanti nel computo delle vittorie per 5-4.

Il match Brindisi-Verona sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi