Seconda vittoria consecutiva, per la prima volta in stagione, e grandi applausi al PalaPentassuglia per una Valtur Brindisi ritrovata e rinnovata per entusiasmo, determinazione ed efficienza offensiva. La fiducia e consapevolezza della vittoria ottenuta mercoledì sera a Cremona si rispecchia nella fase d’attacco di una Valtur in versione ancora deluxe, ai danni di un’avversaria accreditata come l’Apu Udine sconfitta con il punteggio di 89-81. MVP Calzavara autore di una prestazione a tutto tondo da 22 punti (4/8 da tre), 4 rimbalzi, 2 assist e un recupero in 30 minuti.

Calzavara-Allen-De Vico-Almeida-Del Cadia il quintetto iniziale confermato da coach Piero Bucchi. I primi quattro punti del match portano la firma di un energico Del Cadia, a seguire Allen e Almeida si mettono in proprio per il primo allungo Brindisi 18-9 dopo sei minuti di gioco. Gli ingressi positivi di Caroti e Ambrosin dalla panchina permettono a Udine di rientrare a contatto a fine primo quarto sul 23-20. Hickey scalda la mano raggiungendo la doppia cifra personale, Brindisi risponde di squadra con Ndzie che alza la voce sotto canestro nel duello contro Johnson, Arletti ad esaltarsi a campo aperto e Calzavara a segno con sei punti di fila (38-26 al 14’). Gli ospiti incassano e rispondono in transizione offensiva armando i propri tiratori dall’arco (10-4 di parziale in due minuti) ma è ancora una Valtur in grande vena realizzativa a esaltarsi a fine secondo quarto chiuso sul 52-39 con l’uno contro uno a buon fine di Allen. Al rientro in campo i primi cinque minuti recitano uno score di 4-7, salvo poi riprendere la fluidità in attacco per il massimo vantaggio brindisino sul 63-46 attraverso la regia di Calzavara e l’atletismo di Ndzie. Gli ospiti nel momento di maggiore difficoltà ribaltano l’inerzia della partita con un super break di 14-2. Il gioco da quattro punti di Calzavara fissa il punteggio sul 69-59 a fine terzo quarto. Il ritmo rimane forsennato anche ad apertura dell’ultimo periodo, quando Udine tenta il tutto per tutto per rimanere in linea di galleggiamento aumentando le percentuali al tiro dalla distanza (79-76 al 36’). Brindisi chiude gli spazi in difesa e respinge con decisione l’assalto ospite per un contro break di 7-0 in tre minuti che chiude definitivamente la contesa.

Prossimo turno di campionato, giovedì sera 14 novembre alle ore 20:30 in trasferta al PalaLido Allianz Cloud di Milano per affrontare la Weegrenit Urania.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-APU OLD WILD WEST UDINE: 89-81 (23-20, 52-39, 69-59, 89-81)

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Laquintana 3 (0/2, 1/2), Arletti 7 (2/3, 1/1, 1 r.), Del Cadia 6 (3/3, 6 r.), Fantoma ne, De Vico 7 (1/1, 0/5, 3 r.), Radonjic 9 (3/4 da tre, 2 r.), Calzavara 22 (3/9, 4/8, 4 r.), Allen 10 (2/8, 2/3, 2 r.), Ndzie 11 (5/6, 7 r.) Ameida 14 (3/4, 2/3, 6 r.). Coach: Bucchi.

APU OLD WILD WEST UDINE: Stefanelli (0/1, 0/1), Bruttini 7 (3/4, 2 r.), Alibegovic 3 (1/5 da tre, 3 r.), Caroti 15 (4/8 da tre, 2 r.), Hickey 22 (2/5, 6/8, 9 r.), Johnson 5 (1/5, 0/1, 5 r.), Agostini ne, Ambrosin 13 (2/2, 3/8, 2 r.), Da Ros 11 (1/1, 3/6, 3 r.) Pini ne, Ikangi 5 (1/2, 1/4, 3 r.). Coach: Vertemati.

ARBITRI: Radanelli – Yang Yao – Cappello.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 12/16, Udine 7/9. Perc. tiro: Brindisi 32/62 (13/26 da tre, ro 7, rd 26), Udine 28/61 (18/41 da tre, ro 7, rd 25).