La società Valtur Brindisi comunica che gli atleti Niccolò De Vico, Tommaso Fantoma, Kevin Ndzie, Todor Radonjic e Giovanni Vildera faranno parte del roster biancoazzurro anche per la prossima stagione sportiva 2025/26.



Importanti conferme che si aggiungono alle new entry Zach Copeland, Ethan Esposito, Lorenzo Maspero, Gabriele Miani, Aristide Mouaha in attesa dell’ultimo tassello che andrà a comporre la squadra guidata dal capo allenatore coach Piero Bucchi e dal confermato staff tecnico composto da Marco Esposito (vice allenatore), Marco Cardillo (assistente allenatore) e Davide Bocci (preparatore fisico).



Niccolò De Vico: arrivato a Brindisi la scorsa estate con un accordo biennale valido fino al 2026, non ha fatto mai mancare il proprio carisma e leadership nonostante la sfortunata stagione sul piano personale a livello di infortuni. Sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco laterale del ginocchio destro nello scorso mese di febbraio, con grande voglia di riscatto sarà presente sin dal primo giorno di raduno della nuova stagione.



Tommaso Fantoma: seconda stagione in biancoazzurro per il giovane atleta classe 2003, accordo biennale valido fino al 2026, che non ha mai fatto mancare il proprio contributo quando chiamato in causa dallo staff tecnico. Oltre dodici minuti di media in 26 presenze stagionali, miglior prestazione per valutazione – 17 – e punti realizzati – 15 – nel match casalingo vinto contro Piacenza. In doppia cifra anche in occasione del derby pugliese vinto contro Nardò.



Kevin Ndzie: il centro camerunense di formazione italiana di 213 cm classe 2003, ha firmato lo scorso anno un contratto quadriennale con la Valtur Brindisi. Ceduto in prestito all’Urania Milano al termine del girone di andata, ha potuto accumulare esperienza nel rush finale partecipando all’accesso diretto ai playoff del team lombardo. Da segnalare il record di 15 rimbalzi conquistati nel prestigioso derby vinto contro Cantù, dominatore dell’area pitturata in 28 minuti di utilizzo in campo. Kevin tornerà a vestire i colori biancoazzurri per la prossima stagione sportiva.



Todor Radonjic: trascinatore e uomo squadra, è diventato il simbolo del riscatto di una seconda parte di stagione da veri protagonisti conclusa a gara 5 dei quarti di finale playoff a Rimini. Lo scorso 27 febbraio venne ufficializzato il rinnovo contrattuale, desiderato e voluto da entrambe le parti, attestato di stima e riconoscenza per il rapporto instaurato con squadra, tifosi e società. Uno dei migliori tiratori da tre punti del campionato arma fondamentale per la nuova stagione in entrambi i ruoli di ala piccola/ala grande.



Giovanni Vildera: reduce dalla promozione in Serie A con Trieste, la scorsa estate firmò un contratto biennale per sposare il progetto biancoazzurro. Gli infortuni subiti nel corso della stagione hanno ostacolato il percorso personale e di squadra ma nelle ventinove partite disputate, la squadra ha ottenuto con lui in campo il 60% di vittorie. Segno tangibile dell’importanza di Giovanni che ha concluso la stagione regolare a 7.5 punti e 5 rimbalzi di media.



La società intende ringraziare e salutare pubblicamente gli atleti Gianmarco Arletti, Isiah Brown, Edoardo Del Cadia e Mark Ogden per il prezioso contributo umano e professionale offerto durante tutto l’arco della passata stagione, augurando loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera cestistica.

