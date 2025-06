Valtur Brindisi comunica con soddisfazione di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Gabriele Miani, ala-centro italiana classe 2000 di 204 centimetri proveniente da Cividale, squadra in cui ha militato negli ultimi cinque anni.

Il giocatore si lega alla società biancoazzurra con un accordo biennale valido fino al 2027.

Gabriele Miani ha vissuto da protagonista la scalata e ascesa della società UEB Gesteco Cividale nel panorama italiano. Cinque stagioni ricche di soddisfazioni personali e di squadra, ottenendo la promozione in Serie A2 nel 2022 e la successiva consacrazione nel secondo campionato italiano (12 punti di media e 5.8 rimbalzi in 26 minuti medi di utilizzo nella stagione 2023/24).

Nel corso dell’ultima stagione sportiva ha vissuto un’annata da protagonista raggiungendo i playoff promozione durante i quali ha fatto registrare 13 punti di media con 3,6 rimbalzi ed il 58% nel tiro oltre l’arco.

Nella serie contro Forlì è andato a referto sempre in doppia cifra aggiornando la sua miglior prestazione realizzativa da 21 punti in gara tre.

La valutazione più alta dell’annata (34) è stata raggiunta nel match casalingo vinto contro Vigevano, una doppia-doppia da 18 punti e 12 rimbalzi con percentuali vicine alla perfezione: 3/4 da due, 3/3 da tre e 3/4 dalla lunetta.

Nei due incroci stagionali con la Valtur Brindisi di coach Piero Bucchi ha mostrato tutte le proprie qualità aiutando Cividale ad ottenere la doppia vittoria, specialmente al PalaPentassuglia dove fu MVP e top scorer con 19 punti frutto delle alte percentuali al tiro da due punti per un totale di 8/12.

Benvenuto a Brindisi, Gabri!

GABRIELE MIANI – LA SCHEDA

Luogo e data di nascita: Codroipo, Udine – 11/10/2000.

Altezza: 204 cm.

Nazionalità: ITA.

Ruolo: Ala-Centro.

Carriera: Pallacanestro Codroipese (2017-19, Serie C Gold), Poderosa Montegranaro (2019/20, Serie A2), Cividale (2020-25, Serie B e Serie A2).

Ufficio Stampa Valtur Brindisi