Uno degli anticipi del settimo turno di Serie A2 andrà in scena al PalaPentassuglia, dove i padroni di casa proveranno a continuare l’ottimo inizio di campionato ospitando la Unieuro Forlì, desiderosa d’altro canto di chiudere la serie negative di quattro sconfitte consecutive ed una sola vittoria ottenuta finora nel match interno contro Ruvo di Puglia.



Palla a due in programma domenica 2 novembre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, domenica chiuso), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

Si informa che i tagliandi sono nominativi e non cedibili a terzi. All’ingresso del palasport sarà dunque necessario presentare il biglietto e un documento di identità valido, che sarà richiesto dal personale di controllo.



Diversi ex della partita: Lucio Redivo, nella stagione 2021/22 con la canotta di Brindisi con cui ha partecipato alla Supercoppa Italiana, Final Eight di Coppa Italia e campionato LBA alla media di 9 punti e 1.6 assist a partita. Esperienza anche in campo internazionale in FIBA Basketball Champions League a 11.3 punti di media.

Aristide Mouaha, a Cividale dal 2021 al 2023, biennio in cui contribuisce alla promozione in A2 e al raggiungimento dei playoff l’anno successivo.

Il grande ex del match è Gabriele Miani, cinque stagioni in cui ha vissuto da protagonista l’ascesa di Cividale nel panorama italiano. Cinque anni di soddisfazioni personali e di squadra, ottenendo la promozione in Serie A2 nel 2022 e la successiva consacrazione nel secondo campionato italiano.

Queste le sue dichiarazioni: “Inutile nascondere quanto sia una partita speciale per me e quanto ne voglia farne parte. Ho un problema alla schiena e ci vuole prudenza, ho stretto i denti contro Forlì ma probabilmente non è stata la scelta corretta in questa fase iniziale di stagione. Giocare contro i miei compagni e amici di sempre sarebbe come essere al campetto, ci sentiamo spesso e mi piacerebbe molto. Cividale è una squadra di grande energia, dovremo cercare di limitarli anche nella lotta a rimbalzo da cui spesso escono vincitori”.



Queste le parole del vice allenatore Valtur Brindisi, Marco Esposito: “Si vince e si perde tutti insieme, ed è da squadra che dobbiamo uscire da questo primo momento di difficoltà della nostra stagione. Sappiamo di non aver fatto bene nelle ultime due partite, probabilmente è stato un momento di inconscio rilassamento mentale, tuttavia meglio averlo capito subito in questa prima fase. Cividale è una squadra di grande atletismo ed energia, spetterà a noi quantomeno pareggiare l’intensità e ritrovare il feeling e ritmo giusto sui due lati del campo. Non bisogna mai dare nulla per scontato, se mai ce ne fosse bisogno, abbiamo compreso le varie difficoltà che si possono incontrare di partita in partita”.



Il match Brindisi-Cividale sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner biancoazzurro.

