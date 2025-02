Cinque vittorie consecutive per la Valtur Brindisi che non vuole più guardarsi indietro e continuare a macinare successi, prestazioni e grandi emozioni. Le prossime sfide interne al PalaPentassuglia presentano partite di grande livello contro avversari ai piani alti della classifica. Sfide da vivere INSIEME.



A partire dalle ore 11:00 di lunedì 17 febbraio sono disponibili i biglietti per assistere alle prossime sfide casalinghe della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia nel girone di ritorno di Serie A2 2024/25.



PARTITE IN VENDITA:



• Valtur Brindisi vs Acqua S. Bernardo Cantù – domenica 23 marzo 2025 ore 18:00 |CATEGORIA A+|



• Valtur Brindisi vs UEB Gesteco Cividale – domenica 30 marzo 2025 ore 12:00 |CATEGORIA B|



TICKETS IN VENDITA:



• New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (orario invernale 09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica e il lunedì mattina)

• online sul sito www.vivaticket.it

• punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio



Si ricorda che le singole partite avranno quattro tipologie di prezzo differenti (CAT A+, A, B, C):



CATEGORIA A+: Cantù, Fortitudo Bologna, Pesaro *(a partire da €19)

CATEGORIA A: 5 PARTITE *(a partire da €14)

CATEGORIA B: 6 PARTITE *(a partire da €12)

CATEGORIA C: 5 PARTITE *(a partire da €10)



Si informa che per gli acquisti effettuati online è previsto il costo fisso aggiuntivo di prevendita pari a €1.50.

Si ricorda che sono attualmente in vendita e disponibili i biglietti per le prossime due gare interne al PalaPentassuglia:

PARTITE DISPONIBILI:



• Valtur Brindisi vs Sella Cento – domenica 2 marzo 2025 ore 18:00 |CATEGORIA C|



• Valtur Brindisi vs Ferraroni Juvi Cremona – venerdì 14 marzo 2025 ore 20:30 |CATEGORIA C|