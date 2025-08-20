Trascinatore, uomo squadra e a tutti gli effetti Capitano! Todor Radonjic, per tutti ‘Tosho’, è il nuovo capitano della Valtur Brindisi per la stagione sportiva 2025/26.

Arrivato in punta di piedi a Brindisi la scorsa estate, ha assunto in pochi attimi il ruolo di leader naturale del gruppo nonché di simbolo del riscatto di una seconda parte di stagione vissuta da protagonisti dopo le difficoltà iniziali.

In questo anno solare si è distinto per le sue qualità umane e professionali divenendo presto un punto di riferimento anche per la tifoseria biancoazzurra. La scelta di affidargli i gradi di capitano è stata accolta con entusiasmo all’unanimità dagli atleti confermati dalla scorsa stagione, dalle new entry e dalla società intera.

Le dichiarazioni di Todor Radonjic: “Sono veramente onorato, mi ha fatto molto piacere che lo staff tecnico e in primis coach Piero Bucchi abbiano pensato a me per il ruolo da assegnare. Ci tengo a ringraziare anche Giovanni Vildera, mio compagno e amico, che è stato interpellato dal coach nella scelta. Ha fatto subito il mio nome, un gesto non banale e per nulla scontato. Sarà il mio braccio destro nella gestione del gruppo, avrò le spalle ben coperte grazie alla sua esperienza. Sarà una lunga stagione impegnativa ma siamo pronti ad affrontarla con grande spirito di squadra. Forza Brindisi!”

Le parole di coach Piero Bucchi: “Tosho incarna tutte le caratteristiche per essere un buon capitano. È un serio lavoratore, rispettoso di tutto e di tutti ed è sempre il primo a prodigarsi per il bene della squadra. Qualità riscontrate anche in Giovanni Vildera, che ha spinto per la candidatura del compagno come nuovo capitano. Questo è un gruppo sano e di valori, siamo molto ben coperti in leadership e spirito di squadra”.

Si comunica che a seguito di un fortuito contatto ricevuto durante la sessione di allenamento, l’atleta Ethan Esposito ha subito un trauma al bulbo oculare destro che gli impedirà di effettuare lavoro di contatto per i prossimi sette giorni.

Al termine del periodo indicato, l’atleta, sottoposto ad ulteriori esami strumentali, potrà riprendere le attività di lavoro di squadra.