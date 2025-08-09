August 9, 2025
Valtur Brindisi comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale che legava l’atleta Niccolò De Vico alla società biancoazzurra per la stagione sportiva 2025/26.

Al giocatore, che si è distinto per dedizione e leadership dentro e fuori dal campo in tutti i mesi di permanenza a Brindisi, vanno i migliori auguri per un completo recupero, con l’auspicio di poterlo vedere al più presto nuovamente protagonista sul parquet di gioco.

A Niccolò, e alla sua famiglia, vanno i nostri più sinceri auguri di un futuro pieno di successi personali e professionali.

