La semifinale del ‘VII Memorial Piera Pajetta’ viene vinta dalla Valtur Brindisi che continua a mostrare ottimi segnali di squadra battendo al PalaCarnera di Udine il Gruppo Mascio Orzinuovi con il punteggio di 86-70. Sabato 7 settembre la finalissima del memorial in programma alle ore 20:45 contro la vincente della sfida tra i padroni di casa di Udine e Verona. Diretta televisiva su Teleregione canale 77 del digitale terrestre.

Coach Piero Bucchi schiera il quintetto iniziale formato da Laquintana, Allen, De Vico, Ogden e Vildera. Buon impatto del capitano Tommy Laquintana, a segno con 6 punti personali nella prima parte d’incontro. Le rotazioni si allungano subito con gli ingressi dalla panchina di Calzavara, Arletti, Fantoma, Radonjic e Ndzie che permettono alla Valtur di allungare il gap sulla soglia della doppia cifra di vantaggio (26-17 all’ottavo minuto). Orzinuovi reagisce ma è la tripla di Allen, all’esordio in biancoazzurro dopo sei giorni dall’arrivo a Brindisi, a chiudere il primo quarto sul 33-25. Brindisi accelera e vola sul +19 (49-30 al 15’) sfruttando l’ottimo momento del match per un parziale di 19-5 scaturito dalle triple di Calzavara decisamente in grande spolvero nel secondo quarto di gioco con 10 punti a referto. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 59-43.

Il copione della partita non cambia dopo l’intervallo lungo: Brindisi conduce saldamente mostrando tutte le proprie qualità sui due lati del campo (65-45 al 25’). A mettersi in mostra anche il giovane atleta brindisino Davide Buttiglione autore di una buona prestazione di energia e presenza. Scendono le percentuali al tiro nell’ultimo quarto di gioco ma non viene mai messo in dubbio il risultato finale acquisito meritatamente dai biancoazzurri. Da registrare la leggera distorsione alla caviglia rimediata da Fantoma e il minutaggio ridotto per Arletti non in perfette condizioni fisiche.

IL TABELLINO

VALTUR BRINDISI-GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: 86-70 (33-25, 59-43, 73-51, 86-70)

VALTUR BRINDISI: Buttiglione 3, Laquintana 13, Arletti 5, Vildera 6, Fantoma, Ogden 9, De Vico 8, Radonjic 8, Calzavara 22, Ndzie 2, Allen 10. Coach: Bucchi.

GRUPPO MASCIO ORZINUOVI: Williams 19, Bertini 7, Bogliardi, Frigerio ne, Devoe ne, Loro 2, Costi 11, Vencato 7, Guariglia 14, Moretti 2, Pepe 8. Coach: Ciani.



Ufficio Stampa Valtur Brindisi