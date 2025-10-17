L’anticipo serale al sabato valevole per la sesta giornata di campionato di Serie A2, vedrà opposte la Wegreenit Urania Milano alla Valtur Brindisi, squadre che arrivano all’appuntamento con umore e classifica del tutto differenti.

La formazione di casa ha conquistato una vittoria a fronte delle prime cinque giornate disputate (in trasferta sul campo di Avellino), mentre i pugliesi sono reduci da un filotto di quattro vittorie e una sola sconfitta (in trasferta a Livorno).

La squadra di coach Piero Bucchi affronta la seconda trasferta consecutiva, la quarta nelle prime sei giornate di campionato. Il ruolino di marcia finora è da alta classifica, nel gruppone delle squadre che hanno conquistato otto punti in classifica sui dieci disponibili.

L’Urania Milano dovrà fare i conti con l’indisponibilità di capitan Andrea Amato, sottoposto nei giorni scorsi ad un’operazione laparoscopica di rimozione di ernia inguinale bilaterale che lo terrà momentaneamente lontano dai campi di gioco.

Le parole dell’atleta biancoazzurro Lorenzo Maspero: “A Milano ci attende una partita ostica, affrontiamo una squadra che è reduce da un filotto negativo e vorrà a tutti i costi tornare a vincere, soprattutto in casa. Sappiamo dell’assenza importante di Amato e a maggior ragione dovremo cercare di limitare le iniziative di Alessandro Gentile, giocatore che reputo il più talentuoso dell’intero campionato. Vorrà trascinare i suoi compagni, compito nostro cercare di impedirlo. Proveranno a mischiare le carte dal punto di vista difensivo, alternando varie tattiche, dovremo farci trovare pronti. Per me è una partita da ex, lo scorso anno è stato positivo e importante. Il regalo più bello però sarebbe tornare a casa con i due punti in più in classifica”.

Palla a due in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:30 all’Allianz Cloud di Milano. Biglietti disponibili per il settore ospiti sul sito Vivaticket, acquistabili necessariamente entro le ore 19:00 di venerdì 17 ottobre.

Assenti in casa Valtur Brindisi Andrea Mabor Dut Biar e Blake Francis, in fase di recupero.

La partita sarà trasmessa sabato 18 ottobre alle ore 20:30 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi