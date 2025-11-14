La dodicesima giornata del campionato di Serie A2 impegnerà la Valtur Brindisi in trasferta al Pala Asti di Torino, dopo il successo nel turno infrasettimanale ottenuta dopo una partita molto equilibrata contro Rimini al PalaPentassuglia.

A distanza di pochi giorni si ritorna in campo alla ricerca della continuità di risultati positivi in casa biancoazzurra, che mercoledì ha potuto contare anche sul ritorno in campo di Gabriele Miani out nelle ultime settimane per un problema alla schiena. La trasferta di Torino sarà un impegno probante contro una squadra che avrà fame di riscatto e vittorie, reduce dalle ultime quattro sconfitte consecutive che hanno compromesso una buona partenza nelle prime giornate di campionato.

Palla a due domenica 16 novembre alle ore 18:00 al Pala Gianni Asti di Torino.

Diversi ex dell’incontro, a partire dalla panchina da coach Paolo Moretti, con un passato da allenatore biancoazzurro nella stagione 2007/08 in Serie B1; Jakub Wojciechowski, visto a Torino nel 2013/14, in Serie A2 e infine Davide Bruttini, ingaggiato da appena ventenne alla New Basket Brindisi per la prima parte di stagione 2008/09 di Serie A2 per un totale di quindici presenze.

Le parole dell’atleta Valtur Brindisi, Aristide Mouaha: “Nel momento di difficoltà, dopo aver perso diversi punti per strada, ci siamo ricompattati conquistando una vittoria di squadra contro Rimini. Adesso abbiamo bisogno di trovare continuità sia nelle vittorie, per proseguire il cammino verso l’obiettivo stagionale, sia per il nostro modo di giocare, aggredire, passarci la palla. Torino è una squadra solida, che ha nei giocatori americani i propri punti di riferimento. Dovremo essere pronti mentalmente a disputare quaranta minuti ad alta intensità, evitando pause e black-out come avvenuto in alcune partite precedenti. La chiave della partita sarà imporre la nostra pallacanestro”.

La partita sarà trasmessa domenica 16 novembre alle ore 18:00 sulla piattaforma LNP Pass. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app mobile iOS e Android. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì sera alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il locale Flabi Mediterranean coffee & food, punto di riferimento per tutti gli appassionati della pallacanestro brindisina, è la Club House della società biancoazzurra unico locale pubblico autorizzato a trasmettere le partite della Valtur Brindisi per tutta la stagione sportiva 2025/26. Per info e prenotazioni chiamare il numero 375-5366001.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi