Entra nel clou il calendario delle amichevoli e impegni di preseason della squadra biancoazzurra guidata da coach Piero Bucchi. Il primo vero test dall’inizio della preparazione fisica sarà l’occasione per inaugurare la prima edizione della ‘Valtur Cup’, per una serata internazionale in casa del proprio title sponsor.

L’appuntamento è per mercoledì 27 agosto alle ore 20:30 al Palazzetto dello Sport “Vito Gentile” di Ostuni, completamente rinnovato nel look e infrastrutture. L’ingresso sarà a titolo gratuito a partire dalle ore 19:30, orario di apertura cancelli al pubblico, fino ad esaurimento posti (circa 1100 a sedere).

Valtur Brindisi-Patrioti Levice: un’amichevole a respiro internazionale con i pluricampioni di Slovacchia ospiti nel territorio pugliese, nel pieno del cammino della preparazione in vista del Qualification Round alla FIBA Basketball Champions League, competizione europea cui ha partecipato dal 2019 al 2022 anche la New Basket Brindisi.

Sei volte campione nazionale nella propria storia (per il quarto anno consecutivo dal 2022 ad oggi), il Patrioti Levice può vantare in bacheca anche due coppe di Slovacchia e una Alpe Adria Cup, competizione cui partecipano club provenienti dall’Austria, Croazia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Ostuni e con la collaborazione della società locale ‘The White City Basketball’.

Il commento di Giuseppe Pagliara, CEO Gruppo Nicolaus – Valtur: “Festeggiamo insieme alla città di Ostuni la riapertura, dopo un importante intervento di efficientamento energetico, dello storico PalaGentile, luogo di sana aggregazione cittadina. Questo primo appuntamento vuole essere il nostro, personale contributo alla valorizzazione di una tradizione cestistica molto sentita sul territorio, e una concreta dimostrazione della volontà di Valtur di farsi promotore dei valori del fair play, della serietà e del lavoro di squadra come linguaggio di felice confronto sportivo, anche oltre confine”.

Vi aspettiamo numerosi, ospiti dal nostro title sponsor Valtur, per godere dal vivo una serata di grande basket internazionale!

