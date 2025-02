Il main sponsor Valtur sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Valtur Brindisi e la Reale Mutua Torino, in programma domenica 16 febbraio al PalaPentassuglia alle ore 18:00.

Valtur è marchio leader della vacanza in Italia e nel mondo. 15 resort tra Puglia, Sardegna, Calabria, Cervinia, Sharm el Sheikh, Marsa Alam, Maldive e Zanzibar e 3 linee di prodotto – Valtur Resort, Valtur Lifestyle, Valtur Escape – per vivere esperienze uniche e indimenticabili all’insegna del relax, dello sport e del divertimento. Per info e prenotazioni, è possibile consultare il sito valtur.com o rivolgersi alle migliori agenzie di viaggio su tutto il territorio italiano.

A partire dalle ore 16:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, i tifosi potranno vivere una domenica di grandi emozioni tra pallacanestro e intrattenimento sugli spalti e in campo dando vita a una grande cornice di pubblico biancoazzurro.

Previste performance live nel pre partita con professionisti di danza e canto ad entusiasmare il pubblico. Intrattenimento tra gli spalti e in campo, a cura del Team Valtur che chiamerà a sorte alcuni fortunati dal pubblico che – durante l’intervallo – potranno mettersi alla prova direttamente sul parquet di gioco e mostrare le proprie abilità al tiro: in palio gadget Valtur, sconti sulla vacanza Valtur e un maxi premio per il tiro da centrocampo!

Il match Valtur Brindisi-Reale Mutua Torino sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick. Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio.

Biglietti disponibili a partire da €12 al New Basket Store, online sul portale Vivaticket e nei punti vendita abilitati.

Valtur Brindisi: insieme per una domenica di grande sport!

Ufficio Stampa Valtur Brindisi