Venerdì 14 gennaio alle 21.00 le luci del Teatro Italia torneranno ad accendersi sulla stagione di prosa di Francavilla Fontana che, dopo il lungo stop a causa della pandemia, torna ad essere protagonista della vita culturale della Città degli Imperiali.

Il primo sipario si aprirà su Pino Strabioli che porterà in scena “Sempre fiori mai un fioraio”, un suo personale omaggio al grande Paolo Poli. Il lavoro teatrale trae spunto dall’omonimo libro edito da Rizzoli in cui Poli si è raccontato a Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni.

Da queste pagine nasce una serata dedicata al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile.

L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia teatrale di questo Paese. Strabioli è stato al fianco di Poli in palcoscenico ne I viaggi di Gulliver e insieme hanno condotto per Rai Tre “E lasciatemi divertire”, otto puntate dedicate ai vizi capitali. “Ma Paolo perché otto? I vizi sono sette!”, “L’ottavo sono io, sciocchi!”

Ad accompagnare Strabioli in questo viaggio nella vita di Paolo Poli ci saranno Marcello Fiorini alla fisarmonica e i video di Edoardo Paglione.

Pino Strabioli è un noto attore, autore, conduttore televisivo. Nella sua carriera ha lavorato oltre che con Paolo Poli con personaggi quali Franca Valeri, Gabriella Ferri, Marina Confalone, Roberto Herlitzka, Piera Degli Esposti, Sandra Milo, Anna Mazzamauro, Pupi Avati, Citto Maselli, Patrick Rossi Gastaldi, Ugo Gregoretti, Italo Dall’Orto, Marco Parodi. Celebre per il suo garbo e la compostezza ha trasferito sul piccolo schermo il suo amore per il teatro, il cinema, la musica, la televisione e le storie, dando vita a trasmissioni apprezzate dal pubblico.

La stagione di prosa di Francavilla Fontana è a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per maggiori informazioni su biglietti e abbonamenti è possibile contattare i numeri 320.8038588 oppure 377.4234662.

Comune di Francavilla Fontana