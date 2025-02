Il Circolo Arci Movimenti Aps accoglie il reading “Senza zucchero” di e con Viviana Barboni, Camilla Benzi e Caterina Petrarulo (con la supervisione registica di Giorgio Consoli) in data 14 febbraio alle ore 21 (apertura porte alle 20.30) presso il Laboratorio Urbano Movimenti di Brindisi (via Felice Carena).

Quando tre ragazze si incontrano per un caffè al bar non è mai solo per fare quattro chiacchiere. Il tintinnio del cucchiaino sulla tazzina diventa il ritmo che squarcia il tempo che consente di entrare nella dimensione intima e stregata dell’anima che nella vita di tutti i giorni resta seduta in panchina. Così quelle tre ragazze ballano insieme nel fumo delle sigarette e tra l’odore di caffè ardono, si sfogano, si prendono in giro e si abbracciano.

Il pubblico non viene lasciato da solo in questa rappresentazione che allarga lo squarcio per trasportarlo nel fitto bosco delle relazioni amorose nelle quali si districano le tre ragazze trovandosi sempre davanti ad un punto di domanda: “perché?”.

La poesia, la musica, la danza cercano di dare una risposta o, quanto meno, fungono da carezza davanti alla fiamma dell’amore che può divampare come un incendio o illuminare come una candela, l’unica condizione è che dentro di noi non si spenga mai.

Non temete: tutto questo è “senza succhero”!

Per info e prenotazioni:

cell: 3899934759 Giancarlo Pagliara

E-mail: arcimovimentiaps@gmail.com