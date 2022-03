Gli studenti di San Vito dei Normanni si uniscono per levare la loro preghiera contro ogni guerra e in particolare contro il disastro politico e umano che va consumandosi in Ucraina. Si terrà venerdì 18 marzo 2022, alle ore 10.00, in piazza Leonardo Leo la manifestazione per la Pace organizzata dalla Fondazione Lorenzo Caiolo in collaborazione con il Comune e con le scuole della città.

Il Primo e Secondo Istituto comprensivo, scuole medie inferiori “Buonsanto” e “Meo”, l’Istituto per i Servizi Socio Sanitari “Morvillo Falcone”, il Liceo Scientifico “Leonardo Leo”, i docenti e il sindaco Silvana Errico prenderanno parte all’incontro con riflessioni, flashmob, canti e musica, cartelloni che inneggiano i valori della pace e della fratellanza.

Tutto in questo frangente storico ci riporta agli insegnamenti del prof. Lorenzo Caiolo, faro della comunità sanvitese e ben oltre.

La città di San Vito infatti ha nella sua storia tracce importanti di uomini che hanno professato con opere ed azioni la necessità di spegnere fuochi di guerra in ogni luogo della terra, fondando sui valori dell’amicizia, della fratellanza, della condivisione e del rispetto dell’altro il loro credo.

Alla luce di questo la Fondazione Caiolo vuole ritrovarsi in un momento di comune preghiera, che porterà con sé la bellezza dei pensieri e del cuore dei nostri ragazzi, perché il difficilissimo momento lo impone e per tenere viva la memoria di un grande uomo di pace quale è stato il prof. Lorenzo. Il suo esempio è necessario per tenere ferma la speranza e per costruire un futuro che renda pieno omaggio alla potenza della vita.

Come dimenticare il suo “Costruiamo ponti di pace”, motto della sua vita da docente appassionato e da amministratore dalla grandi vedute e frase emblema della celebre Settimana dei Bambini del Mediterraneo che proprio dai più piccoli ha innalzato il suo grido di pace al mondo.

L’iniziativa si svolgerà nel piano rispetto delle misure di sicurezza anti Covid.

Fondazione Lorenzo Caiolo